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雲豹能源攜天能綠電、陽明交大啟動合作 首創綠電隨產品導入

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
雲豹能源攜手天能綠電、陽明交大啟動合作， 首創綠電隨產品導入。圖／雲豹能源提供
雲豹能源攜手天能綠電、陽明交大啟動合作， 首創綠電隨產品導入。圖／雲豹能源提供

雲豹能源（6869）攜手旗下售電業子公司天能綠電於4月12日與國際網通大廠 Juniper Networks、國立陽明交通大學、殷諾科技，共同啟動全新綠電合作模式。此次合作以「綠電隨產品導入」新模式，將綠電應用導入校園，不僅為全台首例，更開啟產學攜手實踐永續發展的新篇章。

記者會由陽明交通大學校長林奇宏頒發感謝獎盃予雲豹能源總經理趙書閔、以及天能綠電總經理唐亞聖，肯定企業致力扮演綠電供應及轉供之關鍵角色。在網通大廠 Juniper Networks 的牽線與推動下，此次合作成功將綠電透過產品導入校園體系，象徵能源轉型與產學創新全面啟動。

趙書閔表示，能源轉型不只是企業策略，更是對下一代的責任。此次合作是集團首度與學術單位攜手合作，體現「強強聯手、跨界整合」企業核心理念，共同實踐綠電在校園中的應用，為產學共創永續價值樹立嶄新典範。

趙書閔進一步指出，雲豹能源與天能綠電以「發電到售電一條龍」的多元整合服務，穩居全台光電憑證市佔第一。綠電不應只是憑證，更應成為驅動產業永續轉型的核心動力。集團預期今年綠電轉供總度數將較去年成長超過80%，天能綠電亦將朝向「永續價值整合服務者」的目標邁進。

唐亞聖也指出，很榮幸這次透過合作，提供陽明交大來源明確、具履歷可追溯性的綠電憑證，協助校園邁向淨零發展之路。未來將持續擴大企業綠電轉供服務，並思考如何將綠電供應、碳管理與品牌價值緊密結合，打造同時具備環境責任與永續競爭力的企業合作新模式。

綠電 陽明 雲豹能源

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