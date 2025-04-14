三大製藥公協會聯合聲明 籲政府儘速落實藥品在地生產

美國總統川普對各國實施「對等關稅」政策，並揚言藥品也將納入課徵項目，國內醫藥界擔心未來國際藥品恐因成本上漲而不再進口台灣。對此製藥公會、製藥發展協會與學名藥協會14日發表聯合聲明，呼籲政府部推動的健保藥價改革兩項修正法案應儘快上路，並鼓勵在地製造、強化本土供應鏈，以確保藥品供應正常。

三大公協會聲明表示，中、美貿易衝突下，全球供應鏈被迫重構，由全球化逐漸轉向貿易保護主義。藥品製造在全球化幾十年後，各國藥品供應鏈已高度國際化分工 ，原料、製造、包裝常在不同國家進行。但近年因地緣政治惡化，歐洲、日本、美國、中國大陸等各國政府都推出鼓勵在地生產、短鏈供應政策。而近期在川普關稅政策壓力下，國際藥廠紛紛宣布在美投資建廠計畫，已公開的有嬌生550億美元、禮來270億美元、諾華230億美元、默沙東80億美元、AZ 35億美元，呼應美國製造優先政策。

國際藥廠在台灣目前幾乎沒有直接投資的生產廠，原廠藥仰賴進口輸入，占健保藥費支出達七成以上，根據經濟部統計，藥品及醫用化學品2023年出口值17.8億美元、進口值66億美元，藥品貿易逆差達48.2億美元，顯示台灣醫藥品依賴進口程度相當大，到了必須嚴肅面對及提出因應方案的時候了。

製藥公會、製藥發展協會與學名藥協會感謝衛福部及健保署，在Covid疫後就提早因應國際地緣政治風險，在衛福部健保署署長石崇良帶領下，從2023年開始與產業界、醫界展開多次溝通會議，廣納各界意見後，在2024年11月20日正式預告的健保藥價改革政策，包含「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」、「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」修正案，兩項修正法案即充分顯示當前政府鼓勵在地製造、強化供應鏈的精神，本土公協會建議兩項法案應盡速公告實施，以面對國際經貿情勢瞬變，確保藥品等各面向供應正常，保障國人用藥權益。

其他因應關稅政策建議：

1. 響應賴清德總統健康台灣與全社會防衛韌性，衛福部醫療韌性計畫希望納入全台社區藥局參與，更應評估將全台藥廠及醫材廠納入整體醫療韌性計畫中，公私協力打造醫療、藥品供應韌性。

2. 政府可加速健保署規劃中的台灣製造化療學名藥P4P 政策，在以「藥品療效給付為導向」的精神下，因應當前國際環境突顯在地藥品供應鏈韌性的重要，同時，應效法歐美日等國家，以政策手段引導國產藥品（學名藥）提升療效與品質、建立醫、病對國產藥品的信心，並鼓勵醫院採購，除降低對已過專利的原開發藥廠藥品的依存度，也提升國內藥廠供應能量。

3. 台灣健保藥價是政府單一給付價，因此無法及時反應藥品成本上漲壓力，建議未來若整體的通膨導致生產成本變高，健保署在考量國內製造成本的前提下，請適度件反應於藥價。

本土三公協會鼎力支持賴總統「健康台灣」的精神與政策目標，值此時刻，強烈建請政府支持優先使用國產學名藥。國內製藥業致力於藥品供應鏈穩定，希望和政府一起努力建立穩定的機制，以維護國人的健康。