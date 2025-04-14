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家樂福攜手夏日美妝檔期 2025 Care Bears重磅回歸

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
家樂福獨家推出全新 Care Bears 加價購系列商品，活動結合化妝品檔期，業績有望年增三成。家樂福/提供
家樂福獨家推出全新 Care Bears 加價購系列商品，活動結合化妝品檔期，業績有望年增三成。家樂福/提供

家樂福14日宣布「Care Bears 加價購系列商品活動」將於4月16日結合 「家樂福夏日奇肌美妝大賞」重磅回歸，家樂福以「旅遊+生活」為靈感，獨家推出全新 Care Bears 加價購系列商品，共打造五款精選Care Bears 商品。家樂福表示，本次加價購活動結合化妝品檔期，業績有望年增三成，挹注統一集團的營運動能。

家樂福說明，4月16日至5月22日家樂福會員單筆購買臉部、身體、頭髮清潔保養品/美妝商品/衛生紙/衛生棉/護墊/口腔清潔/手動刮鬍刀/嬰兒、成人紙尿褲/家用清潔劑 (衣物洗劑、廚房浴廁清潔劑、殺蟲劑)商品，消費不限金額即可以(加購)指定商品，因數量有限，每筆加價限購三件 Care Bears 系列商品，其中超市店不販售 28 吋行李箱，大宗採購不適用以及加價購商品除外。

家樂福表示，2024 年首度推出話題爆棚的 Care Bears 加價購系列商品，創下三天內玩偶毛毯組與20吋行李箱全數售罄的佳績，不僅引爆社群熱議，今年再度未演先轟動，網路消息一出就掀起話題熱潮。

家樂福美妝大賞，推出三大搶購活動，分別為團吧團購、韓國直播帶貨、買一送一。其中，家樂福 APP「團吧」美妝大賞，4月16日~4月18日晚間 08:00~10:00 於家樂福 Facebook 官方粉絲團、 家樂福 LINE 團吧直播各別開團超人氣美妝保養商品；家樂福美妝首次新創舉，在韓國現場直播開箱介紹：韓國 VT、GROWUS、Celimax等七大韓國人氣品牌系列；不僅滿額送百，還有超過百件熱購保養、個人清潔商品享買一送一/二件省更多等優惠。

家樂福

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