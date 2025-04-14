以兩岸的產業結構及距離而言 陳冲：脫中入北，似乎並不合算

萬隆會議本周將屆滿70周年，新世代金融基金會董事長陳冲今日有感而發指出，萬隆會議當初的用意，是要擺脫殖民主義，他也進而指出，兩地貿易互動，是與兩地GDP乘積成正比，而與兩地距離的平方成反比，因此以兩岸的產業結構及距離而言：「脫中入北，似乎並不合算！」

陳冲還引述近來網路上流傳的一則漫畫，鷹龍在天邊纏鬥，地面一人高舉脫中入北旗招，(仰望飛鷹)口中喊著「我挺你！」他認為，對現代人而言，Global north或south只是政治口號，意義不大，但他反問，「朝野應該想想，我們究竟擺脫經濟殖民主義沒有？」

陳冲說，上周一位年逾八旬的民進黨友人，拋給他一個問題：「為啥突然要脫中入北？」在陳冲看來，這位友人不是不懂這新名詞的意義，只是納悶為何在全球關稅熱時，丟出這個議題，顯然擔憂其中地緣政治的意涵。對於這位前輩且曾任御史的長者，陳冲當時只能簡單回應一些Global south與Global north的沿革及演變，腦中也在思索「北」究竟是啥意思。

話鋒一轉，陳冲說，依據新聞報導，於執政黨中常會：「賴主席認為台灣經多年努力，已在全球供應鏈頂端，全球北方都爭取台灣投資」，因此與北方國家共組聯盟，應該正當其時，而在新聞傳出後，學者及社會各界依例有正反兩種意見，陳冲也想起一些往事，連帶思考到未來可能的方向。

陳冲回憶十年前，2014年11月，他應印尼國民福利基金會邀請赴雅加達演講，事後特別要求安排至第三大城萬隆，瞻仰1955年舉辦亞非會議的舊址。接著他回憶，70年前，韓戰剛剛結束二年，美蘇兩大強權所領導的集團已然成形，許多亞非國家部分甫才獨立，部分尚未擺脫殖民統治，此時印尼等五國發起史上首次「非白人」參與的國際會議，計29國與會，通過十大宣言，因標榜與美國為首的第一世界、蘇聯為首的第二世界有別，「第三世界」名稱乃不脛而走，也是不結盟運動的源起。

20世紀末代表第二世界的East Bloc（東方集團即華沙公約）解體，成員因經濟發展程度不同，分別加入第一世界或第三世界，逐漸演變成俗稱全球北方與全球南方的觀念。陳冲指出，不容否認，其中也參雜地緣政治觀念，所謂北方國家，在經濟開發及民主發展方面，相對也較進步。

陳冲接著表示，南北分立的概念，雖非國際條約所規範，然自21世紀以來，台灣因經濟發展程度，一直被視為全球北方。他指出，相信國人一定不解，既然已是全球北方，何必又要入北？難道另有所指？有趣的是，全球開發程度較低的向有77國，俗稱G77，但全球第二大經濟體、外匯存底居冠的中華人民共和國，又應如何歸類？2022年後，在國際媒體上，常出現的G77+China一詞，用意就在解決此一尷尬場面。

陳冲也強調，台灣既然早是Global north，那賴主席口中的「北」是否另有含義？如果只是為了對外投資，何必要有入北的口號？如果為了組建供應鏈，因是自然共生關係，應該無須強調脫中？而且PRC既在南方北方之間擺盪，要脫恐怕也不容易。何況去年美國總統及財長還至少三次否認美國要與中國脫鉤(decouple from China)，台灣又何德何能主張全然脫鉤？此外依照諾貝爾獎設經濟學獎項後首位得主Jan Tinbergen的貿易重力理論，兩地貿易互動，是與兩地GDP乘積成正比，而與兩地距離的平方成反比，以兩岸的產業結構及距離言，脫中入北，似乎並不合算。