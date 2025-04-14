未開賣就引起網路熱烈討論 家樂福Care Bears重磅回歸

家樂福14日宣布「Care Bears加價購系列商品活動」將於4月16日結合「家樂福夏日奇肌美妝大賞」重磅回歸。本次特別以「旅遊＋生活」為靈感，獨家推出全新Care Bears加價購系列商品，維持一貫精緻水準，精心打造五款實用又可愛還很配穿搭的Care Bears商品。

家樂福於2024年首度推出話題爆棚的Care Bears加價購系列商品，創下三天內玩偶毛毯組與20吋行李箱全數售罄的驚人佳績，不僅引爆社群熱議，更讓顧客驚艷不已的是每一款商品的細緻質感與高度收藏價值，讓今年再度未演先轟動，網路消息一出就掀起話題熱潮，粉絲們紛紛詢問客服專線與門市人員開賣時間。

家樂福2025年推出的Care Bears商品包括Care Bears 28吋行李箱，推出粉嫩與夢幻藍兩色系，分別限量800個與1,200個，市價4,200元，加價購價只要2,999元；適合出國與短程旅行的玩偶頸枕組，紫色與水藍色各限量2,500組，加價價僅699元（市價1,280元）；還有絨毛玩偶針織包（藍、綠兩色，各限量2,500個，加價購價399元），不僅外型吸睛，也是穿搭亮點。

此外，為炎炎夏日量身打造的100段速手持電風扇（藍綠與黃色，各限量2,000個），僅需加價599元（市價1,180元）；以及收納控必備的Care Bears旅行收納雙包組，限量3,000組，加價價399元（市價780元），集實用與療癒於一身。

不論是旅遊、日常還是送禮，這波Care Bears聯名系列都具備高話題與實用價值，勢必成為今年最難搶的聯名單品之一。

家樂福2025年夏日奇肌美妝大賞話題十足，除了主打Care Bears領軍的聯名魅力，更搭配三大瘋搶購活動掀起搶購熱潮。其中，最受矚目的便是「家樂福APP『團吧』美妝大賞」，自4月16日起至5月21日，將依序推出6波限時團購美妝保養商品，每週精選超人氣商品開團，主打高CP值與話題聯名，引爆網友搶購熱潮。

首波於4月16日登場的「金鑽高效防曬露NA 5X版2入組（60ml×2）」市價1,900元，團購價將於當日公布。接續每週推出包括4月23日「美膚微整機能液新包裝2入組（200ml×2）」市價2,720元、4月30日「櫻花沐浴護膚組（沐浴膠500ml＋身體乳250ml／航空版）」市價2,800元，以及5月7日推出的「身體磨砂膏（600ml／航空版，附木杓）」四種香氣版本，市價2,080元。

緊接著5月14日推出的「HONEYQUE蜂蜜水潤豐盈深層修護保養組（粉紅莓果香／金木樨）」三件組市價1,450元，以及壓軸登場的5月21日限定：「魷魚遊戲2」聯名BRING GREEN茶樹積雪草面膜組，內含YOUNG HEE款雙包裝（共10片），市價580元。

搭配APP團吧平台限定販售機制，這一系列美妝團購活動不僅讓消費者買得划算，也搶先掌握今夏最夯保養趨勢。

家樂福美妝大賞首度跨海直播帶貨，重磅推出「韓國現場直播開箱」活動，讓消費者免飛韓國，也能輕鬆入手人氣韓系保養彩妝。活動期間自4月16日至4月18日每晚8點至10點，透過家樂福Facebook官方粉絲團與LINE「團吧」直播平台，由韓國現場直播開箱七大人氣品牌，實況介紹商品使用感受與功效亮點，並於直播中獨家揭曉限時優惠價格。

此次參與直播的品牌陣容華麗，包括韓國熱銷品牌VT、GROWUS、Celimax、SUNGBOON EDITOR、milktouch、ARIUL與VELLA，囊括從香氛、護膚、清潔到牙膏產品線，品項豐富。直播中將實測介紹熱門商品，包括ADDCT的麝香、檀香與清新野花固體香水，Celimax的積雪草舒緩淨膚棉片與能量安瓶、S.NATURE角鯊烷保濕霜，以及Torhop的桑拿加熱鹽泥面膜與泡沫潔面乳等。

直播搶購還不夠！家樂福美妝大賞再加碼，推出連續三場實體美妝特賣會，於全台指定門市開設「百大熱門美妝商品花車區」，主打人氣保養、美妝品項下殺優惠，讓消費者親臨現場、逛到手軟、買到心滿意足。