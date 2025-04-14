中鼎聯手國際大廠 拿下台中捷運藍線機電系統大單

國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎（9933）集團，以承攬捷運機電系統的豐富實績，聯手新加坡商新加坡科技電子（ST Engineering Urban Solutions Ltd.）、法商阿爾斯通（Alstom Transport S.A.）、韓商現代樂鐵（Hyundai Rotem Company）組成聯合承攬團隊，共同得標「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」。得標合約金額台幣607.9億元，中鼎負責其中核心供電系統的建置，預計於2034年完工通車，有助於提升台中捷運路網的完整性，推動綠色運輸及城市永續發展。

中鼎董事長楊宗興表示，感謝台中市政府捷運工程局的信任與肯定，中鼎過去在台北及台中捷運等專案中，與阿爾斯通、新加坡科技電子公司皆有過成功的合作經驗，而現代樂鐵是近年台灣捷運列車主要供應商之一。中鼎有信心，以捷運機電系統的豐富實績，以及執行台中第一條捷運烏日文心北屯線的優異成果，在國際團隊的強強聯手下，如期如質完成本案執行，為台中的交通建設發展貢獻心力。

中鼎集團深耕交通領域30餘年，為台灣捷運機電系統承攬市占率第一的領導廠商，曾參與台灣第一條捷運木柵線與後續的南港板橋、土城延伸、新莊蘆洲、信義松山、萬大、環狀線，以及台中綠線、高雄橘線等，並將業務拓展至海外，參與新加坡濱海市區線、湯申東海岸線及卡利巴株機廠擴建等捷運軌道工程。中鼎承諾，將以「最值得信賴的」工程服務品質，持續打造安全、舒適的交通運輸建設，守護民眾綠色生活。