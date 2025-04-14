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盛弘推「好鄰居藥業聯盟」 藥品單一採購平台展現成效

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

盛弘（8403）14日表示，該公司建立的泛敏盛醫療體系的醫藥品單一採購平台，統籌敏盛醫院各院區、哈佛健檢、躍獅健康以及「好鄰居藥業聯盟」的供藥服務，透過共同採購有效降低成本，自3月推動迄今月餘，已獲得國內外多家知名藥廠等供應商正面支持。

盛弘醫藥表示，該公司近年來積極建構醫療產業數位轉型與健康照護的生態系統，扮演資源整合者的角色，提供民眾智慧化醫療與健康照護服務。盛弘旗下躍獅健康與藥師公會全聯會2024年初合作成立的「好鄰居藥業聯盟」平台，透過共享、共用躍獅原有的藥品GDP倉儲物流，提供獨立型社區藥局聯合採購服務，協助獨立藥局提升競爭力，「好鄰居藥業聯盟」成立迄今僅一年多的時間，會員已突破千家，每月以新增40家的速度成長中。

「好鄰居藥業聯盟」今年再將供藥服務擴展至診所體系，透過盛弘集團旗下方鼎資訊以及策略聯盟夥伴耀聖資訊電子病歷平台，提供近4,000家診所藥品聯合採購服務，加上逾千家的獨立藥局會員需求，採購規模進一步擴大。3月起，「好鄰居藥業聯盟」與敏盛醫院體系統一採購藥品，結合盛弘集團的規模，形成更大的採購效益，並更加吸引單點藥局加盟「好鄰居藥業聯盟」，創造共贏。

盛弘醫藥表示，公司醫藥流通部負責敏盛醫療體系的醫藥品採購，長久耕耘藥品、衛材供應平台，具有優良的供應鏈運籌管理及採購成本優勢，現在供藥服務擴及「好鄰居藥業聯盟」，成為泛敏盛醫療體系的單一採購平台，獲得國內外多家知名藥廠支持，單一採購窗口已漸漸產生綜效。

敏盛醫療體系為醫護同仁營造健康職場環境不遺餘力，除提供智醫康寓兩個樓層作為醫護員工宿舍，自今年起醫院實習生亦可免費入住智醫康寓，讓醫院實習生在工作之餘，獲得安全舒適的生活照顧。

盛弘

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