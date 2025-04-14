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中鋼5月開出平盤價 考量美國關稅衝擊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中鋼（2002）14日決定5月盤價以平盤開出，考量美國關稅新政未明對下游產業的衝擊，為穩定市場信心，同時續推多元配套方案以協助用戶爭取訂單。

中鋼表示，美國關稅政策仍具不確定性，部分下游用戶尚持觀望態度，中鋼公司將持續關注政策發展，協助下游用鋼產業機動因應。

美國總統川普宣布對等關稅政策，稅率遠高於市場預期，引發金融市場劇烈波動，衝擊供應鏈運作與經濟成長動能，雖其後宣布暫緩對多國實施對等關稅90天，然市場對於後市發展仍存疑慮。台灣方面，主計總處原預估台灣今年經濟成長率達3.14%，然若美國高關稅確實執行，初估台灣經濟成長率將降低約0.5~1.5%，顯示後續影響仍待觀察。

中鋼表示，鋼鋁產品豁免課徵對等關稅，鋼材外銷美國維持25%關稅不變，美國熱軋鋼捲出廠行情持穩於每公噸1,000美元之上，歐洲鋼廠ArcelorMittal於4月上旬宣布調漲熱軋每公噸20歐元(22美元)。鐵礦砂價格目前約每公噸95~100美元，煉焦煤價格則在175~185美元震盪。中國大陸寶鋼5月平板類產品均以平盤開出；越南台塑河靜熱軋新盤調漲每公噸3~5美元，亞洲鋼價維持平穩。

中鋼 美國 關稅

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