中鋼今召開5月月盤產品 以平盤開出

中鋼公司今天召開2025年5月盤盤價會議，會中決議，考量美國關稅新政未明對下游產業的衝擊，為穩定市場信心，針對5月份的月盤產品以平盤開出，同時續推多元配套方案以協助用戶爭取訂單。

中鋼表示，總體經濟因美國川普總統宣布對等關稅政策，稅率遠高於市場預期，引發金融市場劇烈波動，衝擊供應鏈運作與經濟成長動能，雖其後宣布暫緩對多國實施對等關稅90天，然市場對於後市發展仍存疑慮；台灣方面，主計總處原預估台灣今年經濟成長率達3.14%，然若美國高關稅確實執行，初估台灣經濟成長率將降低約0.5~1.5%，顯示後續影響仍待觀察。

中鋼說，鋼鋁產品豁免課徵對等關稅，鋼材外銷美國維持25%關稅不變，美國熱軋鋼捲出廠行情持穩於每公噸1000美元之上，歐洲鋼廠ArcelorMittal在4月上旬宣布調漲熱軋每公噸20歐元（22美元）。

鐵礦砂價格目前約每公噸95至100美元，煉焦煤價格則在175至185美元之間震盪。中國大陸寶鋼5月平板類產品均以平盤開出；越南台塑河靜熱軋新盤調漲每公噸3~5美元，亞洲鋼價維持平穩。

中鋼表示，因美國關稅政策仍具不確定性，部分下游用戶尚持觀望態度，中鋼公司將持續關注政策發展，協助下游用鋼產業機動因應。