瓦城《粽心豐味禮盒》三大通路預購起跑 加贈2,128元饗樂劵

迎來端午佳節，瓦城集團將經典佳餚化為美味粽禮，獨家臻製《粽心豐味》端午限定禮盒，匯聚「泰式蝦醬肉粽」、「醇厚麻油雞肉粽」、「芋香紫米粽」及「椰香榴槤粽」四款鹹甜風味兼具的精緻粽子，並提供多種組合選擇，滿足各式口味需求，即日起開放預購。顧客除了可透過wa10 APP訂購自取，或在瓦城商城享受宅配到府服務，今年集團亦集結旗下六品牌開放顧客內用點購，品嘗後再挑選喜歡的口味帶回家。

此外，即日起至5月31日，凡購買任一款禮盒，即可獲得總價值2,128元的美味饗樂券，內含多品牌消費抵用優惠，將端午祝福延續至日常歡聚時刻。

瓦城集團精選四款經典風味粽，將泰式口味融入中式傳統，帶來獨特而豐富的風味饗宴。「泰式蝦醬肉粽」結合梅花肉、櫻花蝦與鹹蛋黃等豐盛食材，加入獨家研製泰式蝦醬，濃郁鮮香風味加上多層次口感，讓人一試驚艷；「醇厚麻油雞肉粽」選用吸飽麻油的糯米配上薑末提味，加入鮮嫩雞腿肉、蜜栗子、鴻喜菇等紮實配料，香氣四溢且完美呈現中式風味。

甜粽部分則推出兩款，「芋香紫米粽」以紫米包裹綿密芋泥，搭配紅豆與椰肉，豐富配料散發馥郁甜香；「椰香榴槤粽」則選用手工榴槤蓉加上蜜紅豆與黑芝麻，搭配椰香淋醬與綠豆仁，榴槤控絕不容錯過，大口咬下濃烈香氣直衝口腔，讓人一秒置身泰國街頭。

為讓饕客盡情嗑粽，瓦城精心推出十款組合，從輕巧4入組到豪華6入組應有盡有，消費者可依喜好自由選擇，其中「全豐味粽禮盒」包括含有泰式蝦醬肉粽2顆、醇厚麻油雞肉粽2顆及2顆甜粽擇一口味，售價999元，盡享鹹甜風味。另外，顧客於門市購買任一組合，還可單獨加購2入粽組，送禮自用兩相宜。除了提供多樣精美禮盒，自5/5至5/31，至全台瓦城(含EXP)、非常泰、時時香、1010湘、SHANN SHANN小香與1010湘食堂台中誠品480店內用，顧客也可點用四大風味端午熱粽，邀請親朋好友一同分享節日專屬美味。

為滿足多元消費需求，瓦城集團《粽心豐味》端午限定禮盒，即日起至5/31同步於三大通路限量開賣。瓦城商城訂購的顧客可享宅配服務，將自5/5開始出貨；透過wa10 APP或於八品牌全台門市現場訂購，則可在5/9起至門市自取，透過線上線下的多元銷售管道，讓更多饕客輕鬆享受端午佳品。此外，於wa10 APP或門市購買端午粽系列禮盒，將附贈時尚保冷袋，既實用又具設計感；透過瓦城商城宅配訂購的顧客，則將以精美手提禮盒包裝，為端午佳禮增添一份精緻與心意。

在這樣的溫馨節日，瓦城集團也特別回饋顧客，凡於全通路購買任一組禮盒，每組皆隨貨附贈總價值2,128元的美味饗樂券，內含6張338元的餐廳美味饗樂券及2張50元大心／BO BO美味饗樂券，將端午祝福延續至日常餐桌，共享歡聚美味。