容積移轉達人進軍都更 大安區推靜巷高端寓所

精誠國際投資興建的「敦南詠楽」近日公開，個案訴求北市大安區精華地段少見大面積基地靜巷住宅，規畫大兩房、三房及百坪樓中樓產品，每坪開價172萬到180萬元。

敦南詠楽位於大安區四維路，基地面積約391坪，預計興建地上13樓、地下4樓純住宅大樓，總戶數52戶。

精誠國際董事長李振嘉表示，精誠國際做容積移轉起家，與許多上市櫃公司、知名建商合作過，像是國泰、富邦、忠泰等，敦南詠楽是精誠第一個獨資推出的都更案，之後也會持續在台北市精華地段整合都更案。

他表示，全台狂吹小宅風，市中心新案大多主打精品小豪宅，但精誠國際認為目前為自住市場，房子要好住，民眾才會買，因此在坪數上以舒適為原則，其中兩房達34～42坪、3坪規畫46～61坪，樓中樓則是110～118坪。

除了坪數外，考慮舒適宜居，雖然基地在寸土寸金的市中心，敦南詠楽仍退縮基地做綠化，打造環境友善自然建築，並採零店面、平面車位，且每一戶都有雙面採光。

敦南詠楽由大硯建築師事務所-蘇喻哲建築家操刀規畫，蘇喻哲表示，台北市最棒住宅就是位於大道旁的靜巷住宅，個案既享受敦南林蔭繁華，也享有四維街寧靜生活，且藉由一樓開放的設計手法，及戶戶雙面以上採光通風的思考，可讓大器尺度與居住空間得到最佳平衡。