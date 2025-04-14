中鼎聯手國際大廠 奪台中捷運藍線機電系統逾600億大單

國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團（9933），以承攬捷運機電系統的豐富實績，聯手新加坡商新加坡科技電子（ST Engineering Urban Solutions Ltd.）、法商阿爾斯通（Alstom Transport S.A.）、韓商現代樂鐵（Hyundai Rotem Company）組成聯合承攬團隊，共同得標「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」。

「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程案」合約金額約新台幣607.9億元，其中中鼎負責其中核心供電系統的建置，預計2034年完工通車，有助於提升台中捷運路網的完整性，推動綠色運輸及城市永續發展。

中鼎集團深耕交通領域30餘年，為台灣捷運機電系統承攬市占率第一的領導廠商，曾參與台灣第一條捷運木柵線與後續的南港板橋、土城延伸、新莊蘆洲、信義松山、萬大、環狀線，以及台中綠線、高雄橘線等。

中鼎集團並將業務拓展至海外，參與新加坡濱海市區線、湯申東海岸線及卡利巴株機廠擴建等捷運軌道工程。