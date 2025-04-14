貿協體驗型展覽暑假開展 聚焦共感生活及手作

為抓住體驗經濟商機，外貿協會將於暑假期間舉辦體驗型展覽「FUN！嗜100」，聚焦共感生活、手作次元2大主題，涵蓋家居用品、服飾配件、編織、手工香氛等生活選物，今年更首度推出「知嗜份子」企劃，鼓勵將永續媒材及手工技法融入原創作品。

2025年「FUN！嗜100」7月18日至20日在台北世貿一館登場，邀集質感選物品牌、文創手作、職人工藝廠商及創作者參展。

貿協今天發布新聞稿表示，體驗經濟崛起，風格品味、嗜好相關的新興消費型態快速成長，參觀民眾可在「FUN！嗜100」透過購買生活選物來表達自我，並形塑生活風格美學，也可沉浸在手作課程以滿足興趣與享受療癒過程。

今年「FUN！嗜100」聚焦2大主題，包括「共感生活」，廣納具有文創魅力與在地特色的生活風格品牌，品項涵蓋家居用品、服飾配件、伴手禮等生活選物；以及「手作次元」，匯集當前最受歡迎的手工創作與職人工藝，從編織、羊毛氈、縫紉、手工香氛，到積木、微縮模型、金工、陶藝、木工等，打造生活選物和DIY手作的採購與體驗平台。

貿協表示，「FUN！嗜100」展出主題呼應現今訊息快速、碎片化的生活節奏，為消費者打造短時間內可多元體驗、探索自我、療癒身心的展覽。

為支持本土手作並推動永續創作，貿協表示，今年展覽首度推出「知嗜份子」徵選企劃，以永續與原創作為評選標準，鼓勵將永續媒材及手工技法融入原創作品。目前已徵選數十位創作者，點亮永續創意新浪潮。

貿協指出，去年「FUN！嗜100」邀請10多位台日講師帶來近百場手作課程，吸引超過4000名手作和收藏愛好者到場參觀，現場氣氛熱烈。今年展覽將規劃更豐富多元的體驗活動，包括手作體驗課程、大師作品展示、生活美學講座及創作者見面會，不僅能讓業者在暑假期間鏈結目標客群，更是拓展市場、尋求商務合作的理想舞台。