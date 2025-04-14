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中鼎聯手外商標得台中捷運藍線機電系統 2034年完工

中央社／ 台北14日電
台中捷運藍線車輛外觀模擬。圖／台中市府提供
台中捷運藍線車輛外觀模擬。圖／台中市府提供

國內最大統包工程承攬商中鼎集團今天宣布，聯手新加坡商新加坡科技電子、法商阿爾斯通、韓商現代樂鐵組成聯合承攬團隊，共同得標「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」。

中鼎表示，台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程合約金額新台幣607.9億元，中鼎負責其中核心供電系統的建置，預計2034年完工通車，有助提升台中捷運路網的完整性，推動綠色運輸及城市永續發展。

中鼎董事長楊宗興表示，中鼎過去在台北及台中捷運等專案中，與阿爾斯通、新加坡科技電子公司皆有過成功的合作經驗，而現代樂鐵是近年台灣捷運列車主要供應商之一。中鼎有信心，以捷運機電系統的豐富實績，以及執行台中第一條捷運烏日文心北屯線的成果，在國際團隊的強強聯手下，如期如質完成本案執行。

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