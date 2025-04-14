全家植覺生活業績年增三成 百項常溫蔬食商品擴大導入

迎世界地球日，全家（5903）發揮通路永續影響力，推出「綠色蔬食」、「環保減塑雨具」低碳生活雙提案。全家表示，因應全台超過七成的彈性蔬食客需求，自2023年推出蔬食品牌「植覺生活」以來，全台4,300店舖常態販售近30種、全餐期之多樣化蔬食鮮食，去年業績成長超過三成，年減碳排放達1,200萬公斤；同時積極擴大常溫蔬食專架，於250間店舖提供罐頭、零食、杯麵、調理包等超過百項蔬素食商品。

全家對應日益興起的彈性蔬食趨勢、低碳飲食永續意識崛起， 2023年推出蔬食品牌「植覺生活」，累計開發飯糰、主食、沙拉、袋裝小吃等超過50款商品，打造一日三餐的便利蔬食新選擇，銷售不僅連年增長，去年業績年增更超過三成，其中「蔬食鮪魚飯糰」為銷售第一明星商品，年銷售逾200萬個，第二則為「義式蔬菜蕃茄筆尖麵」，代表蔬食文化已融入消費者生活型態中。

迎接世界地球日，全家植覺生活再推五款蔬食新品，「大口麻婆豆腐飯糰」、「香麻滷時蔬餐盒」、「鐵板什蔬炒泡麵」等。輕食部分有「好多菜三明治」、「厚蛋時蔬握沙拉」等，適合愛吃菜、注重健康的消費者。

此外，為滿足彈性蔬食客便利採買需求，全家於全台250間店舖導入常溫蔬食貨架，蒐羅超過百項蔬素食商品，主打「方便即食」、「品類多元」、「地圖趣便利查詢」三大特色，提供蔬素食消費者一站購足、快速便利購買的管道。根據銷售觀察，導入蔬食貨架的店舖，以醫院型商圈銷售最佳，其次則為辦公商業型，顯現蔬食飲食已成為重視健康之消費者飲食首選。

全家積極號召消費者將綠色行動實踐於日常生活，隨著梅雨季節來臨，雨具銷售數量將較平時翻倍成長，全家今年起針對雨具、雨衣全系列商品，率業界之先導入再生塑膠之運用，包含透明傘、布傘、輕便雨衣等，預估一年可減少近6萬公斤的一次性塑膠。另外，全家推出符合歐盟6P free無毒材質的雨衣，讓接觸到身體的雨衣也能親膚自然。

根據全家銷售觀察，植物奶飲品蔚為風潮，已有一群穩定購買消費者，適逢世界地球日， Let's Café除既有愛之味咖啡師燕麥奶系列品項外，即日起再推出使用全球知名OATLY燕麥奶調製的燕麥奶拿鐵、紅茶，提供消費者更多元的植物奶飲品選擇。