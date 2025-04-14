大魯閣新時代媽咪享幸福檔期4月16日開跑 全館滿額送好禮

迎接溫馨母親節，大魯閣（1432）台中新時代購物中心「媽咪享幸福」檔期，將於4月16日開跑，化妝品/全館滿額送好禮、滿萬再加碼福湯岩盤浴體驗；餐飲滿3,000送電影票、會員扣點抽COACH皮夾，全力衝刺業績。

台中大魯閣新時代購物中心自4月16日起至5月12日，推出「媽咪享幸福」母親節檔期活動，除了滿仟送佰、加碼贈、銀行滿額禮外，會員消費單筆滿1,399元就送精選好禮，第一波4月16日至4月29日，贈大眾喜愛的「Ariel洗衣膠囊」；第二波4月30日至5月12日贈香醇濃郁的「cama café」。

另針對卡友也祭出兩大限時點數優惠活動，第一重：憑當日單筆滿額發票+扣點，可兌換十足抵用餐券，30點贈ONE&ONE燒肉100元；200點贈瓦城或時時香500元，餐券數量有限，有計劃用餐慶祝的民眾，千萬不能錯過。

第二重：扣10點還可以參加抽獎，有機會獲得COACH經典皮夾、Tokuyo智能泡腳機、福湯岩盤浴貴賓券等豐富獎項。

母親節期間（5/3～5/11），卡友於館內餐飲店家消費滿3,000元，即贈「威秀影城電影票」乙張，邀請媽媽一起品味美好時光。母親節周末（5/10、5/11）加碼再送「大創驚喜包」，嚴選DAISO熱銷商品，實用又討喜，讓媽咪愛不釋手。

母親節不只有購物與美食，還有超萌打卡點！汪汪隊立大功快閃遊樂園，期間限定進駐1樓中庭廣場，設有五大救援任務闖關遊戲，與3公尺高「阿奇」打卡裝置。4月26日更有假日限定驚喜活動-阿奇&小礫近距離互動見面會，憑當日單筆消費滿999元發票即可參加合影（限量30組），歡迎大小朋友一同留下溫馨歡樂的回憶。