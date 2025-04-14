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亞東預拌攜手暮拉多元藝術空間 打造永續教育藝術篇章

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

暮拉多元藝術空間及亞東預拌共同舉辦的藝企合作計畫「小小泥作家」，一日限定「泥作特展」展出亞東預拌廠長呂錚育以混凝土餘料打造的文創藝品，展現企業如何透過創新思維，賦予建築材料新的生命，更讓混凝土從工業材料昇華為美學作品，為環境增添藝術氛圍。

此外，亞東預拌也展示透光混凝土、透水混凝土、輕質混凝土等創新產品，透過獨家技術，讓混凝土提升至藝術層次，突破一般大眾對預拌混凝土的刻版印象。

暮拉多元藝術空間特別邀請來自斯洛伐克（Slovak Republic）的駐村藝術家-彼得．巴蘭（Peter Baran）與瓦倫蒂娜．胡奇科娃（Valentína Hučková），帶來一系列結合創意與永續概念的親子工作坊，邀請家庭一同參與混凝土拼貼藝術的共創旅程。混凝土是家的基底，而物件是家的養分，正如混凝土能將各種建材緊密結合，家的組成也是由不同的人事物相互連結而成。

在彼得．巴蘭帶領的四場午後工作坊中，共150組孩子與家長攜手運用回收混凝土與日常生活中可見的廢棄材料，以及對於每個家庭別具意義的小物件，進行創意設計與手作實踐。這場結合「藝術創新、企業永續、兒童教育」的藝企合作計畫，透過實際行動，培養下一代對環境、設計與創造力的思考。現場也由蝸牛小酒館提供特色飲品，讓來賓在藝術氛圍中享受美味，同時串聯西門淺草與國華友愛新商圈等在地單位的合作，為本次活動注入更多社區能量。

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