博錸生技與法國及瑞士兩策略夥伴合作 攻歐洲檢測市場

興櫃生技股博錸（6572）宣布，分別與法國ID Solutions SAS及瑞士Biosystems AG簽訂TRIO 240全自動檢體製備系統的區域經銷合作協議。透過與歐洲策略夥伴攜手合作，博錸加速拓展TRIO 240自動化系統於歐洲市場的布局，整合下游檢測應用提供完整解決方案。

根據協議，ID Solutions將成為博錸TRIO 240全自動化檢體製備系統在法國的獨家經銷商，並整合其在腫瘤分子檢測的下游技術平台，提供臨床實驗室完整的流程；Biosystems則取得瑞士區域的獨家經銷權，為臨床病理診斷及研究機構提供解決方案。兩家公司將負責博錸TRIO 240 Custom Mode系統的在地銷售、推廣及售後服務。

博錸TRIO 240系統以三大功能整合為特色，包括核酸萃取、定量及PCR檢測製備，將檢體製備流程全自動化，大幅提升檢測效率與準確度。更重要的是，TRIO 240系統設計靈活，可便捷銜接多種下游檢測技術，使客戶能更高效且彈性地進行後續分析。

在法國市場，TRIO 240與ID Solutions專精的數位PCR（dPCR）技術無縫整合，雙方優勢互補，將有助於加速精準癌症診斷方案的臨床應用與推廣。而在瑞士市場，Biosystems長期深耕病理科領域，擁有強大的通路基礎與市場信任，並專注於銷售自動化設備與耗材，將可為醫療機構提供整合式實驗室解決方案。

博錸生技董事長暨執行長曹汀表示：「我們很榮幸與法國ID Solutions及瑞士Biosystems這兩家各具專業與市場優勢的夥伴攜手合作。透過TRIO 240與ID Solutions在法國的平台技術整合，以及Biosystems在瑞士病理領域的通路與應用落地，我們期待為歐洲精準醫療市場注入創新動能，實現更高效、更可靠的分子診斷解決方案」。

博錸生技透過與法國ID Solutions和瑞士Biosystems的雙重戰略合作，成功在歐洲兩個關鍵市場建立關鍵里程碑。這不僅標誌著博錸在國際市場的重要突破，也展現了公司產品和技術受到全球認可的實力證明。展望未來，博錸將繼續拓展國際合作，致力於提供高效精準的診斷解決方案，以推動精準醫療領域的發展。