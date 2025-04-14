3年狂賣1,700戶！ 「客運園區王」推購屋季活動

看好桃園「被遺忘的重劃區」──航空城客運園區，桃園指標建商璟都建設三年前大舉進場推案，為園區最大建商。總經理高林鋒表示，迄今璟都在客運園區已推出6案，賣出1,700戶，其中「璟都航空城」開案即熱銷600戶。

璟都近期於大觀路第一排再推出第7案「璟都新世界」，為回饋消費者，特別舉行購屋季活動，已購客、賞屋粉絲都可參與抽獎，獎項包括總獎金百萬購屋金、百萬家電、百萬名車等，活動至8月截止。

高林鋒表示，璟都建設推出彈性付款、永久保修服務後，獲得各界好評，近年快速崛起，去年推案185億元，擠入北台灣十大建商，同時也獲得網友票選好感度建商第四名。

他表示，桃園航空城已進入實質開發階段，相關房市區近年都明顯走揚，唯有客運園區仍相對便宜，因此璟都在當地大舉買地，陸續推出璟都麗緻、璟都文華、璟都凱悅、璟都艾美、璟都未來城、璟都航空城等建案。

他說，截至目前，璟都在客運園區已賣出1,700戶，上述六個建案，已有四個建案巳交屋，預計今年還會再交屋一案。璟都今年也再推出新案「璟都新世界」，提供桃園年輕人一個可負擔、可成家的夢想新世界。

高林鋒表示，央行去年祭出打炒房後，買氣明顯下滑，一些過度炒作的區域房價確實出現修正，但桃園是房價凹陷區，這幾年雖然有一定漲幅，但在北台灣仍是低價區域， 房價表現相對穩定。

尤其是客運園區，目前單坪約落在30~40萬之間，相較青埔7、8字頭，便宜不少，也因此目前每周也都有不錯成交。

高林鋒表示，璟都去年新建案加上舊案，線上銷售案量約250億元，但一年就賣掉180億元。今年璟都將持續在桃園市、大園、草漯、大溪等地推出新案。