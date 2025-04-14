台鐵公司依規定發放清明疏運獎金 員工每人1,500元禮券

台鐵公司為體恤及激勵員工依行政院核定標準發放民俗節日（清明節、端午節及中秋節）疏運獎金，1,500元等值禮券，遵循「勞動基準法」規範，保障員工的合法權益。

台鐵公司指出，凡涉及全公司共通性事項勞動條件、員工權益及勞資議題等，皆依據「勞動基準法」、「工會法」、「團體協約法」及「勞資會議實施辦法」等相關法令，透過團體協約、勞資會議與臺鐵企業工會協商溝通，以促進勞資和諧。未來，將加強與員工的溝通，確保政策的透明性與公平性，並致力打造更友善、和諧的工作環境，讓員工的努力獲得應有的肯定，提升服務品質並確保運輸安全。

春節及民俗節日疏運期間的辛勞與貢獻，依行政院核定標準發放春節疏運獎金，遵循「勞動基準法」規範，保障員工的合法權益。

臺鐵公司秉持春節疏運獎金的精神，員工於民俗節日（清明節、端午節及中秋節）實際執行疏運任務，發給新臺幣1,500元等值禮券，以感謝其辛勞貢獻。

臺鐵公司凡涉及全公司共通性事項勞動條件、員工權益及勞資議題等，皆依據「勞動基準法」、「工會法」、「團體協約法」及「勞資會議實施辦法」等相關法令，透過團體協約、勞資會議與臺鐵企業工會協商溝通，以促進勞資和諧。未來，將加強與員工的溝通，確保政策的透明性與公平性，並致力打造更友善、和諧的工作環境，讓員工的努力獲得應有的肯定，提升服務品質並確保運輸安全。