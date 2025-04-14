饗賓七品牌母親節活動開跑 饗食天堂連二日調整用餐時間與價格

「饗賓集團」旗下品牌紛紛推出母親節套餐及活動，其中，國民Buffet「饗食天堂」調整母親節周末兩日用餐時間及價格，午餐一調整為每位1,298元，午餐二時段延長半小時14:30至17:00每位1,298元，晚餐時段為18:00至21:00每位1,398元，5月10日、11日無限量供應〈雪蟹腳〉、〈嫩烤羊肩排〉、〈嫩煎干貝佐蘆筍醬〉及〈Toso微甜氣泡酒〉。另外，「真珠 台灣佳味」、「饗泰多 泰式風格餐廳」及「開飯川食堂」皆推出母親節套餐，即日起開放預購，售完為止。

感謝媽媽，人氣高空Buffet「饗饗」特製母親節蛋糕，5月10日、11日用餐可於訂位時預購4吋〈開心果鮮奶油蛋糕〉，以頂級義大利西西里開心果醬融合微酸櫻桃草莓果醬，點綴香草鮮奶油與柑橘香氣，售價580元+10%。5月5日至5月11日，甜點區也新增母親節限定〈甜莓馨意酥塔〉，以白巧克力綻放出可愛溫馨的小白花，可搭配咖啡盡情品嘗。母親節周末用餐，也可於訂位時預購母親節花禮，〈馨意花禮〉及〈極選花禮〉分別售價1,280元、2,880元。

舉杯獻上祝福，蔬食Buffet「果然匯」於母親節周末兩天，全餐期供應無酒精紅白葡萄飲，〈梅洛無酒精紅葡萄飲〉啜飲後散發成熟果香與焦糖香氣，〈莎當妮無酒精白葡萄飲〉則瀰漫桃子、柑橘、荔枝及甜瓜等花果香氣，餘韻清脆。即日起也開放預購「果然匯」母親節外帶蛋糕，6吋〈仲夏芒果旦糕〉將芒果、葡萄柚與寒天融合成糕體，點綴芒果凍與新鮮檸檬皮，香甜綿密，不含蛋奶讓素食者也能開心享用，預購優惠價380元。此外，「果然匯」也同步開放預購外帶經典料理〈御品猴菇佛跳牆〉，匯集猴頭菇、栗子、芋頭等各式山珍，湯鮮料豐，優惠價990元。

迎接母親節，國民Buffet「饗食天堂」推出十道豐盛料理「Love U Mommy與媽咪歡聚」限定外帶套餐，包含〈福利經典鹽焗雞〉、〈紅酒燴牛肉〉、〈德國豬腳〉、〈海鮮大拼盤〉、〈功夫酸菜魚〉、〈海鮮豆腐煲〉、〈鮭魚功夫炒飯〉、〈櫻花蝦高麗菜〉、〈干貝竹笙雞湯〉及〈果映極雪〉6吋蛋糕，套餐售價4,688元，即日起開放預購，售完為止。

此外，5月10日及11日至「饗食天堂」內用，全餐期新增〈雪蟹腳〉、〈嫩烤羊肩排〉、〈嫩煎干貝佐蘆筍醬〉及〈Toso微甜氣泡酒〉無限享用，並調整此兩日餐期及價格，午餐一時段為11:30至14:00每位1,298元，午餐二時段延長半小時14:30至17:00每位1,298元，晚餐時段調整為18:00至21:00每位1,398元。

「饗賓集團」合菜品牌也紛紛推出母親節外帶套餐，「真珠 台灣佳味」九品套餐售價3,888元，吃得到〈蔥油鹽焗雞〉、〈蒜蓉鮮蝦粄條〉、〈化口梅干肉〉、〈蔭樹子蒸扁鱈〉、〈真珠小炒〉、〈金湯海鮮豆腐煲〉、〈蛋酥白菜魯〉、〈清甜白玉排骨湯〉，及六人份香甜滑嫩的〈焦糖布丁〉。喜歡川味的老饕，可外帶「開飯川食堂」母親節套餐，嘗得到招牌菜色〈流口水雞〉、〈催淚蛋〉、〈鐵漢柔情〉、〈乾燒蝦〉、〈梅干鹹燒白〉、〈回甘酸菜魚〉、〈回鍋肉〉，以及〈鮮甜海陸排骨湯〉、〈甜蜜蜜銀耳子湯〉與新鮮時蔬料理，十品售價3,988元。想來點鮮香泰味，則可選擇「饗泰多 泰式風格餐廳」母親節套餐，品嘗經典菜色〈冠軍月亮蝦餅〉、〈咔滋椒麻雞〉、〈清香檸檬魚〉、〈黃咖哩軟殼蟹〉、〈帕能咖哩燉松阪〉、〈金湯椰香豆腐煲〉、〈青檸野菇雞湯〉，還有涼拌與新鮮時蔬，八菜一湯，外帶售價3,488元。「真珠」、「饗泰多」及「開飯」母親節外帶套餐即日起開放預購，取餐時間為4月26日至5月18日，售完為止。