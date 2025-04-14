芝加哥期貨交易所黃豆期貨 5月合約上周漲5%

因美元指數創下近兩年新低將有助美國農產品的出口競爭，芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨4月11日全面上漲。Consus Ag Consulting合夥人Karl Setzer亦表示：上周五（11日）的空頭回補支撐三大農產品價格。而最新的全球供需月報顯示，儘管全球黃豆儲備充足，卻比平均水準更顯緊縮，在期末庫存預期略有下調下，同步提升黃豆價格。上周市場氛圍在平等關稅課徵與回應下，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨5月份合約的周漲幅達5%。

關稅貿易議題下，美國將針對中國大陸建造的商船收取高達150萬美元的港口停靠費用，以刺激美國商船的生產。外媒報導，美國當局希望將費用與船舶的容量掛鉤，這將減少小型船舶的支付。而川普政府還希望免除運輸農產品的船隻繳納該費用。

此外，根據最新發布的美國乾旱監測報告數據顯示，有五個農業生產州出現極端乾旱的氣候。而嚴重的乾旱氣候可能會衝擊到今年美國的農作物產量。街口投信表示，「我們無法避免市場風險-關稅貿易戰的不確性，而此風險卻也帶動市場的波動空間，可藉此尋找黃豆的底部支撐，並留意氣候干擾因素，建議進行波段操作」。