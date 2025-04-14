看好高鐵宅！大咖建商搶進苗栗黃金地 卡位房價起跑點

台灣高鐵（2633）全年運量突破7,800萬人次，全台一日生活圈掀起運輸通勤革命，也締造高鐵特區房市榮景，相較於七都高鐵宅不斷追高，讓不少大咖建商包括麗寶集團旗下名軒開發（1442）、寶佳機構等看中苗栗高鐵特區低位補漲商機，提早卡位搶下大面積土地。

去年6月苗栗縣政府持有的苗栗高鐵特區住宅用地全數「完銷」，最後3筆合計約3,177坪的住宅用地順利標脫，目前高鐵特區內僅剩最後2筆產專地待售，為回應市場對住宅用地需求，縣府正積極研議變更都市計畫，放寬得設立住宅，以符合外界期待，加快高鐵特區開發進度。

根據縣府地政處官網資料，苗栗高鐵特定區區段徵收配餘地陸續在109~113年間標出，分別被開發商、投資公司或私人名義買下，其中包括麗寶集團以37億買下11筆合計逾萬坪土地，以及寶佳機構、大華建設（2530）等都不約而同看好高鐵特區發展，及早卡位起跑點，土地單價在4年間從每坪20萬飆漲至每坪39.89萬，漲幅高達96%。

此外，苗栗縣政府正全力打造觀光科技新都心，加速四大產業園區包含後龍、頭份、竹南科東、擴大竹南科技園區等開發進程，讓苗栗房市一飛沖天。清華安富房價指數統計，苗栗房價漲幅連續23個月霸榜全台第一，竹南、頭份新案以5字頭單價領漲，帶動整體水位上升，如苗栗高鐵特區透天「新站帝寶NO.2」成交總價站上3,000萬元大關；「高鐵富域5」也來到2,888萬元水位。

不只透天漲勢猛烈，由於新竹、苗栗搭乘高鐵僅11分鐘車程，不少首購、科技買盤湧向低基期的苗栗高鐵特區，根據內政部實價登錄，113年後龍華廈成交均價約27萬/坪上下，114年僅2個月時間已爆衝至35萬元。

目前區內多為小基地社區，如「赫采厚琚」、「幸福雄郡」等總戶數皆在30戶以內，而「赫采厚琚」最高成交單價已逼近4字頭，來到39.4萬元；「幸福雄郡」整體均價也超過每坪31萬元。

面臨苗栗華麗轉骨期，高鐵特區將迎來第一個千坪基地規模大案，寶佳機構旗下的弘峻建設率先推出基地1319坪、雙面臨路角地新案，總戶數130戶，採先建後售。

麗寶集團旗下名軒開發正籌備推出後龍市區維真段新案，基地2,530坪，總戶數453戶。

住展雜誌發言人陳炳辰分析指出，金龍風暴後，苗栗這類區域房市更彰顯堅強買盤支持，其中苗栗高鐵特區以低基期房價、高鐵通勤11分鐘可達新竹站，免受市區道路上下班塞車之苦，具備新竹購屋族外溢南移條件。

不過，短期高獲利空間不再，建議購屋族若有增值想法得將眼光放遠至3~5年觀察，如交通、建設、人口紅利及大型商業開發進駐等都是值得參考的重要指標。