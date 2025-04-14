銅價不畏關稅議題 大幅反彈回升

街口投信表示，受到川普宣布延緩對等關稅政策90天的激勵，市場對降低關稅或取消對等關稅燃起希望，使得資金重新回到大宗商品市場，推升紐約銅價自上周低點大幅反彈上漲超過10%。

根據路透社的報導，歐盟委員會預測，歐盟國家預計將在今年增加89吉瓦的新再生能源容量，其中包括70吉瓦的太陽能和19吉瓦的風能。而德國電網公司－安普里翁Amprion表示，在未來五年內將其輸電網絡的投資金額增加到400億美元，使輸電網絡可以輸送更多可再生電力。該筆投資金額比去年發布的計畫中成長32.4%。此外，美國能源資訊署在短期能源展望報告中（STEO）表示，美國的電力消耗將在2025年和2026年創下新高。EIA預測，電力需求將從2024年創紀錄的4.1兆度增加到2025年的4.2兆度，到2026年將增至 4.24兆度。

另外，阿聯酋再生能源公司－馬斯達爾Masdar表示，繼去年收購多數股權後，目前已全資收購希臘再生能源公司－特納能源Terna Energy，這是馬斯達爾再生能源公司國際擴張策略的另一步。該公司在聲明中表示，外來還計劃在亞洲和美國拓展業務。並希望在2030年將再生能源產能，從目前的5.1萬兆瓦提高到 10萬兆瓦。

印度阿達尼企業有限公司金屬業務主管表示，該公司準備在未來四周內在印度啟動一家大型冶煉廠，用於提煉銅精礦。隨著印度致力於滿足其工業和能源轉型的需求，預計未來幾年印度的銅需求將大幅成長。同時智利國營礦業公司董事長也向路透社表示，該公司第2季看到中國大陸對銅金屬的需求強勁。

然而根據智利銅業委員會Cochilco的數據顯示，2月份智利國營礦業公司Codelco的銅產量下降至9.8萬噸、年減6%。由此來看，全球在能源轉型以及資料中心擴充與建設，對於銅的龐大需求並不會因為川普的關稅政策而縮減，反而會因為擔憂供給不足而加速搶銅的行列，因此未來銅價將隨著市場需求的提升而水漲船高。