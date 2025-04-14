多屋族爆「開枝散葉」潮 全台戶數暴增44萬戶
根據內政部最新戶籍登記資料，今年3月底，全台設籍戶數約971萬戶，比去年同期大增44.5萬戶，來到史上新高，不過戶數激增的同時，全台的每戶平均人口數，反而來到史上新低的2.41人，年減約4.7%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，3月設籍戶數暴增，囤房稅2.0可說是關鍵所在。她表示，囤房稅2.0要求自用住宅需本人、配偶或直系親屬實際設籍，才能享有1.2%自住優惠稅率，否則以非自用住家2%起跳的稅率課稅。
由於民眾想在今年5月開徵的房屋稅適用自用優惠稅率，須在3月24日以前完成設籍，因此今年3月不少多屋家庭「開枝散葉」，配偶、孩子獨立戶口，將戶籍遷到原本未設籍的住宅，導致設籍戶數激增、每戶平均人口下降的現象。
張旭嵐指出，由於房屋稅稅基，受屋齡新舊、地段優劣、樓層高低等影響，因此民眾若想以設籍自住的方式來節稅，通常會以屋齡新、地段佳的新大樓為優先，因此近期不少新案大量交屋的重劃區，便成為設籍戶數激增主要區域。
進一步觀察六都的設籍戶數及每戶平均人口數變化，所有都會均呈現戶數增加、每戶平均人口數下滑的態勢，其中台中戶數年增7%為六都增幅冠軍；每戶平均人口數年減6%，縮減同樣是六都之最。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中市的重劃區開發殷切，包括七期、北屯機廠、十四期、台中港特定區等地的推案量都相當大，也因此近年完工交屋的新房子也特別多。
從2022開始，台中核發使照的住宅宅數已連續三年居全國之冠，讓台中市新屋完工後的設籍潮比其他都會更踴躍，加上近年在台中落戶的民眾，以周邊縣市到台中發展的單身就業族及小資家庭居多，家戶人口相對精簡，使台中的每戶平均人口數比起以往有更鮮明的稀釋幅度。
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