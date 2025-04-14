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面對美關稅衝擊 伸興：將進一步強化越南供應鏈整合

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

針對美國政府對等關稅政策的攪局，伸興工業（1558）表示，目前縫紉機美國市場出貨沒有影響，仍持續出貨；展望未來，集團將進一步強化越南供應鏈整合，打造高度協同且富有競爭力的在地化供應體系，確保穩定供貨與成本優勢。

伸興自結3月合併營收6.6億元，月增9.8％、年減0.6％；累計第1季合併營收20.44億元、年增13.3％。

伸興表示，觀察美國政府對等關稅政策的攪局，目前縫紉機美國市場出貨未有影響，仍持續出貨，加上歐洲市場的出貨動能穩健，成為第1季累計營收成長的關鍵動能。

不僅如此，子公司宇隆（2233）也憑藉穩健的代工實力，旗下汽車以及自行車、醫療、工業自動化客戶也穩定出貨中，有效推升伸興集團3月營收達6.6億元以上水準，同時進一步強化集團在國際市場的競爭力與長期發展基礎。

展望未來，伸興維持審慎看法，表示面對全球產業鏈的變革、東南亞市場的崛起、關稅壁壘的挑戰，集團仍持密切注意整體市場變局，且將進一步強化越南供應鏈整合，打造高度協同且富有競爭力的在地化供應體系，確保穩定供貨與成本優勢，鞏固市場競爭力，及滿足客戶在地化生產的需求。

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