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房仲：六都去年第4季房價齊跌 高雄跌1成最多

中央社／ 台北14日電

中信房屋表示，央行去年9月祭出第7波房市信用管制，再搭配強化金檢，房市買氣瞬間急凍，房價也出現鬆動跡象。內政部不動產資訊平台最新資料顯示，去年第4季全台平均房價降至每坪33.86萬元，較去年第3季每坪36.27萬元，季減6.6%，顯然市場進入修正階段。

中信房屋今天發出新聞稿，將全台與六都去年第4季房價與第3季相比，資料顯示，六都去年第4季房價皆出現季跌，以高雄跌幅最高，季減10.4%，其次為台南季減7.1%，再來依序為桃園4.8%、台中市3.2%、台北市3%、新北市2.3%。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，高雄與台南等南二都因近年有科技題材，區域房價提前反映未來發展利多，但相關建設尚未完全到位，加上當地民眾所得追不上房價漲勢。隨著投資客大舉退場，市場回歸自住買盤主導，部分屋主為避免後市走跌，紛紛主動調降售價、加速出脫，使第4季房價出現下修。

六都之中，雙北地區房價跌幅相對輕。莊思敏指出，精華區更能展現抗跌保值優勢，雙北地區房價身處全台天花板，投資買盤比例相對偏低，加上區域內擁有多元就業機會與穩定居住需求，撐住市場基本面，即使景氣回落，雙北地區仍展現較強抗壓力道。

莊思敏指出，目前房市面臨多重利空壓力，包括央行祭出第7波房市信用管制、美國總統川普關稅戰、兩岸地緣政治風險等，若短期內沒實質性利多題材挹注，今年房市恐難脫低迷格局，甚至不排除價格繼續下修的可能性。

莊思敏也表示，對有自住需求的購屋民眾來說，相較於多頭時期的賣方市場，屋主態度強勢，議價空間有限；如今在各種利空壓力下，不少屋主心態開始放軟，在議價方面更有彈性。

房價

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