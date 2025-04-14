八方雲集雙品牌宣布今年不漲價！梁社漢推兩款飯麵新品佰元有找

根據行政院主計總處統計，台灣消費者物價指數（CPI）已連續三年突破2%的通膨警戒線，外食費用更是明顯成長，持續加重民生負擔，八方雲集（2753）旗下雙品牌「八方雲集」、「梁社漢排骨」不僅聯手宣布今年凍漲價格，梁社漢排骨更於4月14日推出平價新品「秘醬雞菲力排（飯／麵）」與「椒鹽雞菲力排（飯／麵）」，每份售價僅99元，主食材更力挺台灣國產的雞菲力與花東米，將與消費者共同面對通膨挑戰。

行政院主計總處日前發布今年3月消費者物價指數（CPI）年增率已達2.29%，而且3月消費者物價指數的年度增長率超出預期，特別值得注意的是餐飲外食價格上漲3.26%，這類消費已經連續五個月保持超過3%的增長率。

八方雲集集團表示，面對高通膨壓力成為常態、全球經濟不確定性提升、生活支出漲價頻繁，且國人薪資水準普遍呈現僵固性的情況下，民眾日常生活的經濟負擔日益加重，集團旗下八方雲集與梁社漢排骨目前在台灣擁有超過1,200家服務門市，遍及辦公區、校區、社區及商業鬧區，成為街頭巷尾陪伴國人餐飲生活的熟悉身影，儘管需要承受原物料、人力等經營成本上漲壓力，仍堅持以親民的價格來提供溫暖美味的餐食體驗，因此決定旗下品牌共同宣誓今年凍漲，讓消費者能輕鬆滿足日常餐飲需求而不增加負擔。

八方雲集深受喜愛的鍋貼水餃以外，還有紹辣菜肉大餛飩麵、榨菜肉絲麵、酸辣湯麵等都是百元以內可以做為主餐的人氣選擇，最新上市的新品「梁師傅排骨麵」也僅要105元就能品嘗到傳統台式經典麵食；而梁社漢排骨關心消費者的荷包，同時透過對食材選擇的堅持，積極支持台灣在地農業發展，全新推出兩款雞菲力系列餐點—「秘醬雞菲力排」與「椒鹽雞菲力排」，使用的雞肉是嚴選台灣本土飼養雞隻，並且特別挑選一隻雞只有二片的最珍稀雞肉菲力部位，肉質細嫩鮮美，脂肪含量極少，口感相對溫和清爽，而米飯則選用來自台灣後山花東地區生產的優質稻米，完整保留白米米香與米粒飽滿口感，呈現台灣優質農產的獨特風味，每售出一套便當等於就是以行動力挺台灣在地農畜產品。

梁社漢排骨此次全新推出兩款餐點「秘醬雞菲力排」與「椒鹽雞菲力排」，有提供飯與麵兩種選擇，滿足不同消費者對於主食喜好的需求。梁社漢堅持採用嚴選台灣雞菲力設計出的全新餐點，「秘醬雞菲力排」以獨家秘製醬料精心滷製，濃郁滷汁深度入味，每一口都能感受醬香甘醇與鹹甜平衡的口感；另一款「椒鹽雞菲力排」則採用黃金比例精調的香酥炸粉，使外皮酥脆不油膩，同時完美保留雞菲力纖維間鮮嫩多汁的風味。兩款新品皆搭配獲得「臺灣米標章」認證的花東優質白米或Q彈麵條，為消費者帶來超高CP值的美味體驗。

不論是八方雲集經典的鍋貼水餃、排骨麵系列或梁社漢排骨全新上市的「秘醬雞菲力排（飯／麵）」與「椒鹽雞菲力排（飯／麵）」，即日起消費者皆可至全台八方雲集門市及梁社漢排骨門市品嚐這兼具美味與經濟實惠的台式經典美食。