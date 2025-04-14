拋售了！官方數據六都房價齊跌 這都季跌1成最重

央行於去年第3季祭出史上最嚴信用管制，房市買氣瞬間急凍，中信房屋統計內政部不動產資訊平台最新資料顯示，去年第4季全台平均房價降至每坪33.8萬元，較前一季每坪36.2萬元下滑6.6%，顯然市場已進入修正階段。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，目前房市面臨多重利空壓力，包括金龍風暴、川普關稅戰、兩岸地緣政治風險等等，若短期內沒有實質性利多題材挹注，今年房市恐難脫低迷格局，甚至不排除價格繼續下修的可能性。

觀察六都房價表現，第4季全數走跌，其中以高雄跌幅最顯著，較上一季下跌10.4%，其次為台南下跌7.1%。

莊思敏表示，南二都可謂近年科技題材炒作下的「重災區」，區域房價提前反映未來發展利多，但相關建設其實尚未完全到位，加上當地民眾所得增幅遠遠追不上房價漲勢，隨著投資客大舉退場，市場回歸自住買盤主導，部分屋主為避免後市進一步走跌，紛紛選擇主動調降售價、加速出脫，使得第4季房價出現明顯下修。

雙北地區的房價則展現了一定的抗跌韌性，跌幅僅2.3%、3%。莊思敏分析，雙北地區房價身處全台天花板，投資買盤比例相對偏低，加上區域內擁有豐富多元的就業機會與穩定的居住需求，撐住市場基本面，因此即使景氣回落，雙北地區仍能展現出較強的抗壓力道。

莊思敏指出，多頭時期，屋主態度強勢，議價空間有限；如今在各種利空壓力下，不少屋主的心態也開始放軟，在議價方面更有彈性，對於有自住需求的購屋民眾來說，現在反而是難得的議價良機。