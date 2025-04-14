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南山人壽號召 Z 世代加入 打造健康台灣新力量

經濟日報／ 記者 任珮云／台北即時報導

2025年，臺灣即將邁入超高齡社會，面對人口老化與醫療需求上升，南山人壽積極轉型，矢志成為永續健康的領航者。今年更大舉招募年輕世代，打造「懂保險、又懂健康」的業務團隊，讓保險不再只是事後理賠，更是事前健康守護的關鍵角色。

南山人壽自2021年啟動的「健康守護青年軍」計畫，已吸引超過8,000人次參與，88人次更脫穎而出成為「健康服務大使」，前往日本、德國等國學習高齡照護與健康科技，藉由國際視野深化本地保險與健康推廣的連結。這項制度不僅提升專業能力，更為年輕人鋪設通往健康與保險整合服務的道路。

Z世代逐漸成為職場主力，根據1111人力銀行調查，這一代人偏好高彈性、高薪資的工作。南山人壽提供自主彈性的工作環境與高獎酬制度，符合Z世代的價值觀。不少年輕業務員如高翊紘、柯宜君，更在工作中實踐夢想、結合興趣與職涯，將生活與職場完美融合。

例如，32歲的高翊紘不僅領導百人團隊，還考取滑雪教練證、學習鋼琴並將生活圈轉化為保戶來源。他說：「只要會規劃時間，就能不斷解鎖人生成就，還能結交更多客戶，讓工作更上一層樓。」而柯宜君則透過保單健檢實際幫助同學度過人生難關，深刻體會到保險的社會價值。

為協助新人穩健起步，南山人壽設有「優質人才培訓計畫」，提供12個月、超過200小時的系統化訓練，並搭配專案獎金與銷售獎勵，讓新人首年即有機會挑戰百萬年薪，夢想達成全靠自己。

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