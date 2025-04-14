創業之星選秀 快來報名／台大創創執行長曾正忠：AI有助創業效率

AI熱潮全球發燒，台大創意創業中心（台大創創中心）執行長曾正忠認為，AI可幫助創業者加速創業概念發想，有助創業效率，隨著AI應用百花齊放，讓創業更能創新，建議企業與學生新創團隊可透過參加「創業之星選秀大賽」，讓創新的好點子讓更多人看見。

經濟日報於2017年起舉辦創業之星選秀大賽，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體傳播的力量，讓優質團隊更廣為人知，並且找到更多的資源協助。

今年創業之星選秀大賽邁入第九屆，由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、鴻海（2317）科技集團，協辦單位包括中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、台灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地等。

談到當紅的AI與新創如何連結，曾正忠認為，AI可以幫助創業者加速創業概念發想，有助創業效率，創業者有了科技輔助，要專注於找出企業客戶真正的痛點，為客戶創造價值。

觀察AI時代創新創業趨勢，曾正忠指出，目前已看到法律、健康、醫療等很多垂直領域都開始應用生成式AI或代理式AI，他提醒創業者三點，第一是要確實觀察企業的痛點，第二是要讓客戶願意埋單，第三是技術要可行。

他強調，以AI創業看來方向沒錯，但創業者往往會說故事，卻不能將技術落實規模化，最後還是有風險。透過AI能為創業者有效率地找到市場方向，但要進行判斷，為客戶實際創造價值，才會成功。

曾正忠鼓勵新創團隊參加創業之星選秀大賽。他提到，獲獎團隊能獲得台大創創中心提供導師諮詢、與企業媒合驗證營運模式，引入資金對象，並且讓更多人看到團隊創新的好點子。

曾正忠說，台大創創中心開課教育團隊如何分析客戶需求、找出解決方式，往往要多次的訓練，希望他們可以找到客戶，對已具規模的學生團隊則幫他們找人才、引介資金，包括企業天使投資人、企業投資部門等。

去年得獎的律果科技，也透過台大創創中心與宏碁合作的加速器，與宏碁合作驗證。曾正忠指出，律果做的是法律科技，要看到內部法律文件和流程提出改善的方式，加入加速器讓律果有效與宏碁進行驗證合作。

今年台大創創中心仍與包括宏碁、東源營造、東方線上、新思科技，與輝達（NVIDIA）等多家企業合作加速器，幫助新創團隊與企業合作驗證產品可行性，以及為輝達找尋適合的新創，讓輝達進行評估。

本屆賽事即日起至5月16日（23:59）截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請掃描QR Code，或上活動官網：https://money.udn.com/ACT/2025/innovation/index.html登記。

點我報名