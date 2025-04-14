美關稅影響 中鋼：協助鋼鐵產業脫困

面對關稅戰、大陸低價鋼材洗產地傾銷，中鋼（2002）董事長黃建智昨（13）日指出，面對美國關稅影響，中鋼將全力支持用鋼產業，對有轉單、急單的廠商全面充足供料，且相關專案將再修正，以強化台灣產業的競爭力。

黃建智表示，中鋼除了向下游業者傳達政府紓困方案，也積極協助客戶產品升級，同時建議政府公共工程應該使用國內鋼材，讓台廠更有保障。

黃建智是在參加行政院長卓榮泰的產業座談會時做以上表示，昨天參與業界包括鋼鐵、螺絲、遊艇、工業等代表。

經濟部長郭智輝回應，中國大陸鋼材低價傾銷，相形下中鋼價格較高，未來洗產地若被美國查到問題會很嚴重，經濟部與財政部也會聯合嚴查，建立公平性。

一家遊艇大廠表示，美國市場占出口八成，若關稅調至32％，遠高於歐洲及土耳其等主要競爭對手，衝擊無法估算。另有機械廠指出，美國增加關稅可以負擔5％至10％，再增加就負擔不了；廠商最擔心銀行抽銀根，希望延展額度及降低貸款利息。

螺絲廠發言說，鋼鐵線材占螺絲生產成本60%，中鋼線材售價高於國外，線材成品無法下降才是問題所在。但國內鋼鐵線材除來自中鋼外，也有許多線材來自國外，萬一被美國查到來自中國大陸，問題恐怕會很嚴重；希望今年夏季電費及明年碳費能暫緩實施。

郭智輝回應，電費問題須交由電費審議委員會判斷，希望立法院同意恢復台電2,000億元電費撥補。