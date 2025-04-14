數位行銷／演算法為王 讓平台幫你行銷

日前我在Threads平台上發布一則有關文獻搜集工具的貼文，原以為學術研究的領域比較冷僻，結果在短短一天內獲得7萬次瀏覽，還有2,000多人按讚。雖然自認內容還不錯，但實則要歸功於演算法的推波助瀾。

以前我們說「內容為王（Content is King）」，那是一個相信只要內容夠好、價值夠高、觀點夠深，就能吸引目光、圈粉無數的年代。但如今，我們進入一個新的時代——「演算法為王（Algorithm is King）」。

常聽到客戶反映：「我們的內容很棒，為何就是沒有人看？」這句話的背後，反映的不只是內容產製過程的挫敗，更凸顯大家不理解平台的推薦機制。

內容當然還是很重要。但如果沒獲得平台青睞，觸及率與互動率可能會低到觸底。換句話說，你不是輸在創意，而是輸在不懂演算法邏輯。

以Instagram為例，過去以圖片為主的貼文還有機會靠Hashtag讓陌生人看到；但現在，Reels（短影音）早已成為主戰場。YouTube Shorts也是如此，推薦機制高度依賴用戶停留時長與互動行為，而非僅憑內容深度或資訊價值。很多年輕人喜愛的TikTok，更是演算法邏輯的產物。你無需追蹤任何人，系統就會根據你所滑過的每一支影片，不斷學習並推送你可能喜歡的內容。

換句話說，在這些平台上，不是粉絲決定看什麼，而是演算法決定你給誰看。故而面對當今局勢的轉變，對行銷人與各家品牌商來說，有三個必須重新認知的現象：

一、演算法主導能見度：演算法就是現在的守門人，它決定你的內容是否能進入用戶的首頁推薦。這表示你即便有十萬粉絲，如果演算法判斷你這支影片不夠吸引人，它就可能只推給1,000人。

二、內容要為機器優化：過去我們寫內容，是為了說服人；現在，得先讓演算法認可你有價值，你的內容才有機會觸及人。這牽涉到標題設計、開頭5秒、節奏、關鍵字與互動引導。

三、品牌需要具備平台思維：以往的內容思維關注的是我想說什麼，而平台思維則更關切：「這個平台偏好什麼樣的內容形式？演算法怎麼判斷內容值得推薦？」這兩種思維差異，將決定你是否能在演算法浪潮中御風而上。

如果說在「內容為王」的時代，品牌要做的是講好故事；那麼在「演算法為王」的今天，品牌要做的是設法把故事融入平台偏好的語法裡。

我建議企業要熟讀平台規則與趨勢，並且設計「停留型」內容以抓住讀者的眼球。此外，可以搭配使用微高潮與互動點的設計來營造內容節奏，並且與群眾共創有參與感的內容。

當然，善用數據洞察思維也是很重要的一環。舉例來說，不同的影片標題、封面設計、音樂使用，都可能影響觸及結果。在演算法主導的今天，固然不應放棄內容品質，但更要學會如何讓平台願意幫我們說話。

在「內容為王」的時代，講究的是觀點與價值；而置身「演算法為王」的時代，更要重視對底層邏輯的理解與適應。而此刻我們所要做的，正是用優質內容感動人心，再用演算法突破重重關卡。

（作者著有《不會寫程式也能創立個人品牌和變現》）