管理前哨站／十大要訣 擦亮百年金招牌

成就非凡的人，必定有值得人們效法的典範；成功的企業，一定有其獨特的經營要訣，值得業者虛心學習。

黑松公司創立百年，由家族創業，資源拮据時代，一路篳路藍縷，胼手胝足而來。本著堅忍不拔的精神，勵精圖治，經營有成，名聞遐邇。2024年營業額創下103億元佳績，實踐了「清涼世界，松柏長青」的使命，為我國傳統產業立下成功的典範，屢獲政府頒獎表揚。黑松創業百年有很多值得學習的經營手法。

一、誠實服務，務實扎根。誠實為商場第一要務，黑松對顧客、員工、經銷商、供應廠商、社區等皆抱持「誠實服務」的精神，就連繳稅都列為年度經營目標的重點項目。

二、高瞻遠矚，用人唯才。人才是企業最有價值的資產，以高瞻遠矚的用人政策廣邀人才，尤其任用非家族人才。不但人才來源廣闊，而且有效留住優秀人才，員工都樂意貢獻所長，以身為黑松人為榮。

三、寬宏大量，優遇員工。經營者關懷員工，待遇優厚，薪資和物價指數連動，贏得業界美譽。民國55年率先實施員工分紅，員工福利優於政府法令規定，勞資和諧，傳為美談，屢獲政府頒獎表揚。

四、引新技術，業界先鋒。傳統產業升級、精進之道，在於引進新技術，購置新設備。黑松為抗衡國外品牌的競爭，投入巨資，積極引進最新技術，購置自動化設備，達到提高品質，降低成本，增強競爭力等多重目標。

五、建構品牌，金字招牌。品牌是企業第二生命，也是消費者辨識企業及產品最重要的標記，更是企業最重要的無形資產。「黑松」品牌飄香百年，陪伴消費者一起成長，並永遠和消費者站在一起。

六、產品多元，暢銷全國。飲料最專業廠商，產品多元，超過百項，滿足顧客需求。黑松沙士暢銷75年，歷久彌新，令國外知名品牌望塵莫及。

七、經銷制度，綿密行銷。綿密的經銷網，遍布市場各個角落，各地專屬經銷商，都以經銷黑松產品為榮。經銷輔導政策奏效，忠誠度超高，競爭力強勁，令慣用營業所制的國外知名品牌百思不解。

八、擴大領域，多角發展。黑松秉持默默耕耘的務實本質，近年來積極部署百年百億計畫，先後發展代理國內外知名酒品，成功研發生技產品，朝相關多角化方向發展，擴大事業領域，成為飲料、酒品、生技，三足鼎立的新活力企業。

九、關懷環境，永不後人。取之社會，用之社會，關懷環境，永不後人。黑松成立能源管理委員會，管控能源使用效率，致力於節能、減碳、節水、減廢。此外在溫室氣體盤查、產品碳足跡、產品水足跡等方面的努力，不遺餘力。

十、百尺竿頭，再創百年。創業維艱，守成不易，戰戰兢兢，奮力不懈。黑松創業百年，在艱困中創業，在競爭中成長，歷經三代經營者，堅持理念，傳承理想，為我國傳統產業立下最成功典範，也誓言百尺竿頭，再創百年榮景。

企業競爭激烈，不進則退，自古皆然。如果沒有過人的經營眼光與超強毅力，缺少堅實堅定的管理實力，絕對經不起競爭浪潮的洗禮。欣逢黑松創業百年廠慶，喜見企業活力十足，歷久彌新，清涼世界，松柏長青，可望再創另一個輝煌百年。

（作者是文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）