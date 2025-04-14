點子農場／澎湖二崁村擾動瀨戶內海

很難想像，一個只有149人的小村落，竟能成為台灣地方創生與文化外交的最新範例，甚至走上瀨戶內海的國際藝術舞台。

位於澎湖西嶼鄉的二崁村，是台灣第一個由在地居民自主發起聚落保存行動的社區。30年前，村民就開始保存咾咕石老屋、復甦傳統生活文化的工作，成為台灣地方文化保存運動的先鋒。而這一次，他們更將擾動瀨戶內海，用行動展開一場面向世界的文化對話。

這場對話的源起，來自「台日共丸」的民間發起行動。2025年大阪世博會即將登場，在這個全球人類盛會，台灣面臨沒有自己的國家館的窘境。於是民間發起了「台日共丸」運動，提出「國家沒館，台灣自己館」的倡議，發起募資計畫，遊說民眾和企業一根1萬元認購2,300根樑柱，代表台灣2,300萬人的自由意志，到日本搭建「台灣自己館」。

領銜發起「台灣自己館」的台灣文學國家園區協進會理事長鄭邦鎮表示，各界意見領袖包括總統府資政吳澧培、台灣歌劇教父曾道雄、藝術家方惠光、以及民報創辦人陳永興等人都支持響應。

陳永興認為，這是繼「東奧正名」之後的另一場台灣價值運動，「台灣自己館」將是凝聚台灣人心，展現台灣人民追求民主自由的精神，呈現台灣人民面對現實挑戰的韌性與創意。「台灣自己館」像積木一樣千變萬化，向世界展現台灣的精彩。

這是一場文化策展與行動藝術的合作，「台日共丸」發起人蔣耀賢說，目前已有超過100個來自不同領域的民間團體響應，共同投入這個跨界、跨國、跨時代的展演計畫。而二崁村正是其中最具代表性與美學力量的團隊之一，代表台灣面向世界發聲。

二崁村全村動員參與「台灣自己館」的行動，66戶人家認購36根梁柱，以36萬元的預算打造象徵三座「你、我、他」的晶片型展間。村民們正討論前往日本參與建館工作，把整個村子化為一件巨大的行動藝術品，進駐瀨戶內海國際藝術祭，與世界對話。

村長陳昭回說：「要把二崁的美好透過台灣自己館和全世界分享。」過去30年來，二崁一直在推動「生活即展館」的理念，這次真正地把整個聚落變成藝術策展的一部分。不只要「被看見」，更要「主動被看見」，在「台灣自己館」裡傳遞出的台灣精神與文化自信。

二崁在民國90年被內政部指定為台灣第一個傳統聚落保存區，陸續修復一棟棟古厝，發展成為具有在地文化特色的各項小型展覽館，比如：常民生活館、潮間帶館、社區博物館、漢藥館、童玩館、褒歌館等。走入二崁，也處處可見古厝牆上掛滿了當地居民自創的「褒歌」，許多遊客到路邊店裡吃「土仁粿」、「金瓜粿」，喝杏仁茶。這裡目前是澎湖最有人氣的旅遊景區，即使在平日都能吸引數千遊客。

這次二崁前進瀨戶內海，這種由下而上、由生活出發的行動策略，也為台灣地方創生提供新的典範。過去，許多創生計畫侷限於產業、旅遊或文創商品。而二崁的行動提醒我們：地方的故事本身就是全球關心的公共議題，只要願意說出來、做出來，世界就會聽見，也會讓世界更看見台灣。

當二崁村民走進瀨戶內海，用信念與行動，遠征日本寫下屬於台灣的文化座標，所擾動的不只是日本的海洋，更會是台灣對地方創生與世界新關係的新想像。（作者是點子農場創新顧問公司執行長）