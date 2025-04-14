統一超讓醫院候診區變書屋

4月23日世界閱讀日將至，閱讀不只存在書桌前，也可以走進醫院候診區。長期耕耘兒童閱讀教育的統一超商（2912）好鄰居文教基金會推動「閱讀勵學」計畫邁入第11年，未來將持續深化「從校園到社區閱讀」的友善計畫。

統一超商好鄰居文教基金會攜手永續好夥伴7-ELEVEN、正隆公司、博客來及台灣展臂閱讀協會，將深受孩子喜愛的「MINI好鄰居紙圖書館」搬到「南投佑民醫療社團法人佑民醫院」，一舉將院內小兒科、婦產科候診空間升級為溫馨親子共讀角落，結合永續設計，讓閱讀真正走進社區、融入生活。

統一超商好鄰居文教基金會推動「閱讀勵學」計畫超過11年，陪伴逾百所鄉鎮小學與課輔班，補位社區圖書資源，至今累計閱讀量已突破85萬本讀冊。2024年更影響逾5,000名孩童，單年總閱讀量達21萬冊，參與學生年平均閱讀冊數將近40本，是全台平均值的兩倍以上，展現閱讀力與永續素養年年成長。2022年起，更將閱讀結合永續，攜手正隆公司、7-ELEVEN等將回收紙材打造成「好鄰居紙圖書館」，至今累計再生利用達10公噸回收紙材，相當於貢獻減碳58公噸、保留200棵樹。

今年第七座「好鄰居紙圖書館」更首度將閱讀觸角延伸至醫療場域，選址於草屯唯一收治兒科住院的「南投佑民醫療社團法人佑民醫院」，將二樓婦兒科候診區規劃為全新閱讀角落，由正隆公司運用7-ELEVEN門市回收紙箱打造永續紙材桌椅，並設計出Bear寶貝收納屋、啄木鳥紙醫生、奇幻冒險地圖桌等閱讀設施，加上博客來特別捐贈的逾百本童書，巧妙融合陪伴與照護需求，幫助孩童在醫療過程中獲得心理安適與知識啟發。

響應「世界閱讀日」，統一超商好鄰居文教基金會與台灣展臂閱讀協會攜手合作，自4月23日至6月30日，串聯全台40處醫療據點推動「閱讀候診區」行動，除提供永續手掌繪本，並由醫護人員提供適齡選書建議；另於八處醫療機構舉辦「閱讀同樂會」，由醫師親自導讀繪本、帶動親子共讀氛圍，預計吸引逾千人參與，進一步縮小學齡前兒童的教育與發展落差，讓閱讀成為親子間最有溫度的你我日常。