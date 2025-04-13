600億重磅投資加持！台中「昂峰京澄」近鄰三民路正式公開

台中市中區近年來迎來重大建設，作為城市核心地段，商業繁華與交通建設同步提升，發展潛力無可限量。峰舜建設最新公開的「昂峰京澄」大樓預售案，位於中華路商圈、近鄰三民路及中國醫藥大學附設醫院，吸引許多醫師、護理人員及自營商目光，被視為市場指標。

值得注意的是，此案每戶總價約落在1,288萬至1,688萬元間，甜蜜價讓不少首購客心動，目前周來客平均逾20組，表現相對亮眼，已購客中有超過七成為首購族，三成為置產。

聚鴻廣告總經理黃義裕指出，台中市中區以大台中車站計畫為主軸的區域升級，規劃立體連通平臺及空橋、立體停車場暨轉運中心、捷運藍線、台鐵捷運紅線與進入綜合規劃的機場捷運線，共計600億超大型建設帶動，規模堪比台北信義計畫區發展前景的新能量挹注，驅使台中市中區再次繁榮。

峰舜建設「昂峰京澄」基地位於中華路、興民街及福音街，街廓三面臨路，規劃興建地上14樓、地下四層建築，總戶數134戶，坪數19至25.6坪的二、三房產品，其中2至3樓規劃20個單位的辦公室，4至14樓為住家，每坪單價56萬至60萬元，總銷20億元。

黃義裕說，「昂峰京澄」坐擁繁華都會機能，與中友百貨、一中商圈、中國醫大商圈近在咫尺，無論是購物、餐飲、休閒娛樂，皆能快速抵達，提供無與倫比的便利生活。區內更擁有中國醫藥大學附設醫院等優質醫療資源，讓住戶享有頂級健康照護環境。

同時，受惠於大台中車站計畫，未來此區將成為台中的交通樞紐，捷運藍線的規劃亦將進一步強化交通連結，提升區域價值。不論是通勤族或是商務人士，都能享受快速便捷的出行方式，實現高效率都會生活。