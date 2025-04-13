中龍鋼鐵13日自強活動 洋溢著溫馨歡樂的氣氛

中龍鋼鐵一年一度的員眷大型自強活動，第一梯次13日在台中麗寶樂園熱鬧登場，吸引大批員工及眷屬熱情參與，現場充滿歡聲笑語，洋溢著溫馨歡樂的氣氛。

中龍總經理梁乃文表示，今年是中龍迎來關鍵的轉型時刻，從一號高爐大修、建置智慧高爐，到高品級再生鋼材製程的開發，不僅提升生產效率，也朝更環保、更具競爭力的方向前進。

過程中，來自於同仁的投入、堅持及寶眷的支持很重要，舉辦自強活動慰勞同仁辛勞，更要表達對寶眷們的感謝，未來持續努力，在穩定、成長的環境中發展，實現真正的平衡與幸福。

中龍行政副總杜俊演表示，員工是公司最重要的資產，希望透過每年持續舉辦大型活動，讓員工在工作之餘，也能夠陪伴家人，享受快樂的時光，增進親子關係。

自強活動配合輪班規劃四個梯次，讓每位員工都能安排時間帶著家人參與同歡。其中，值得一提的是，距離上次中龍公司於麗寶樂園舉辦自強活動已睽違十年，踏遍台灣西部各縣市後，再次回到台中更顯得本次活動意義非凡。