2024全台豪宅誰最強？這七大建商成交量共破500件

2024年全台豪宅市場的最新成交榜單出爐。根據內政部實價登錄最新資料顯示，台中市成交件數橫掃全台，光是「一聯三寶由雙陸」七大頂級建商就有514件突破豪宅限貸門檻的交易件數，展現驚人的市場消費力與頂級品牌效應，其中，「雙橡園開發」更以219筆成交件數穩居全台之冠，並連續三年蟬聯全台高價住宅銷售第一。

台北市則以「元利信義聯勤」以每坪279.4萬的紀錄，連續三年蟬聯全台最高單價，而「皇翔御琚」則以6.69億元的交易金額，摘下年度總價之冠，突顯台北豪宅市場的高價值定位。

進一步觀察榜單，台中不僅成交量大幅領先全台，品牌建商間的競爭也日趨激烈，「一聯三寶由雙陸」（聯聚、寶輝、寶璽、龍寶、由鉅、雙橡園開發、大陸）攜手包辦全市約五成的市場量能，充分顯示台中高端住宅市場已成為豪宅發展的核心戰場。雙橡園開發成交件數達219筆居冠，近期創價訊息不斷的寶輝建設、聯聚建設則分別以102筆、92筆分居二三名。

中台灣眾多頂級品牌中，雙橡園開發憑藉頂級的軟硬體規劃及獨家打造的「雙橡園式酒店御邸」服務，連續三年創下全台高價住宅成交件數第一。

根據最新資料，更是穩居全台豪宅品牌龍頭。無論是品牌、地段、規劃設計、施工細節或經營服務，雙橡園始終堅持頂級標準，並專注於1500坪以上完整大基地開發，同時將豪宅規劃融入實際生活需求，更貼心設計每天100%會使用到，且成屋後無法更改的有感設計，如車道內不會車的單進單出系統，及飯店後場的「獨立貨梯」動線分流設計，這些細節使其獲得中台灣層峰客戶的高度肯定與追隨。

台北市仍是全台房市價格的標竿城市，由璞園、富邦、華固（2548）、元利等建商領軍，市場成熟且穩定。「元利信義聯勤」以26樓171坪中高樓層戶，總價4.2億元成交，每坪單價高達279.4萬元，創下2024年全台最高單價紀錄。此外，「皇翔御琚」雖未進入成交量排行，但其10樓交易總價達6.69億元，穩居年度總價最高豪宅。

南台灣的高雄市場則處於穩步成長階段，豪宅需求持續攀升。市場由皇苑、國城兩大在地品牌建商領軍，逐步擴大豪宅市場版圖，目前的單價與總價仍有發展空間，但隨著區域發展加速及產業升級帶動經濟成長，未來市場價值可望進一步提升。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，此次成交排行反映高資產族群對台中品牌建商的高度認可，除「一聯三寶由雙陸」七大建商外，華固、精銳、陸府、勤美（1532）、忠泰等品牌亦表現亮眼，未來有望挑戰市場主流地位。