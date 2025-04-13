新竹喜來登15慶周年 同步推出旅展優惠及故事募集 挑戰年度最高回饋

新竹喜來登大飯店歡慶邁入第15年，即日起推出「旅展優惠」及「故事募集」等系列活動，與民眾一同歡慶15歲生日。此次特別推出「在喜來登相遇──15年故事」，邀請曾在新竹喜來登留下回憶的賓客，分享與飯店的點滴故事，投稿者將有機會獲得住宿券或餐券等豐富獎項，讓美好回憶再度延續。

同時，飯店也集結豐邑集團旗下「台中Moxy酒店」、「逢甲商旅」聯手銷售「聯合住宿券」，還有四大餐廳「盛宴自助餐廳」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭鐵板與日式料理」、「大廳咖啡吧」各式優惠餐券，低至73折優惠回饋，無論是新、舊客人，都能共享週年歡慶。

新竹喜來登大飯店營運邁入第15年，即日起至9月30日舉辦「故事募集」活動，邀請民眾投稿與飯店的美好回憶，與喜來登一同慶祝成長的每一步。投稿作品將展示於飯店大廳「故事牆」，並於展期中定期更新，投稿者亦將有機會獲得新竹喜來登住宿券、盛宴自助餐廳假日午晚餐券或餐飲滿千85折券等豐富好禮。

為回饋新舊客戶，飯店亦聯手集團旗下姊妹飯店「台中Moxy酒店」、「逢甲商旅」一同推出旅展優惠，於即日起至4月30日推出「聯合住宿券」，每張2,500元，可用於5月2日至10月31日期間，任選新竹喜來登、台中Moxy酒店或逢甲商旅住宿一晚，週五、週六入住「台中Moxy酒店」或「逢甲商旅」加價300元至1,000元不等，使用兩張住宿券可入住「新竹喜來登」豪華雙人房，加贈「新竹動物園」門票2張，週六入住加價1,500元，週六視現場房況可免費升等家庭房，使用兩張住宿券、加價1,500元可入住「新竹喜來登」喜波波夢幻版雙人主題房(含2大1小早餐)或標準家庭房(含2大2小早餐)，週五及週六入住另加價1,500元。

「15週年慶」旅展優惠詢問度最高的「盛宴自助餐廳平日下午茶券」，配合週年慶推出75折超值優惠，每張只要650元，還有優惠83折的「1,200元餐飲抵用券」每張1,000元、優惠8折的「2,500元餐飲抵用券」每張2,000元，餐飲抵用券可至「盛宴自助餐廳」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭鐵板與日式料理」、「大廳咖啡吧」或台中Moxy酒店「Roottop XOXO Bistro高空餐酒館」十足抵用內用消費，另有「采悅軒中餐廳」港式點心單人套餐券，每張699元，買10張贈送1張，享有73折「迎月庭鐵板與日式料理」龍蝦海陸單人套餐券，每張1500元，可點用「海陸龍蝦日式套餐」或「海陸龍蝦鐵板套餐」一份，買10張贈送1張，還有「大廳咖啡吧」、「紛鳥輕食麵包坊」300元餐飲抵用券，買20張贈送1張。

更多新竹喜來登14週年慶活動內容可至官網查詢 http://www.sheraton-hsinchu.com/，或洽(03)620 6000。