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台灣連鎖加盟促進協會推動品牌出海 築間布局日本市場

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
築間餐飲集團，在台灣連鎖加盟促進協會與經濟部商業發展署的輔導下，成功落地日本發展。圖／台灣連鎖加盟促進協會提供
築間餐飲集團，在台灣連鎖加盟促進協會與經濟部商業發展署的輔導下，成功落地日本發展。圖／台灣連鎖加盟促進協會提供

台灣連鎖加盟促進協會近年積極推動服務業拓展國際市場，整合產官學資源，推動連鎖品牌全球化發展。協會配合政府政策與運用政府資源，協助國內連鎖品牌取得海外市場第一手情報與在地化資源，成功協助會員企業拓展海外版圖。

台灣連鎖加盟促進協會表示，標竿企業會員「築間餐飲集團」，在協會與經濟部商業發展署的輔導下，成功落地日本發展。築間集團目前全球總店數接近200家，品牌橫跨台灣、香港與日本，並預計於今年4月下旬掛牌上櫃，朝國際化餐飲集團邁進。

台灣連鎖加盟促進協會表示，築間在進軍日本前，運用政府輔導資源，取得當地火鍋與燒肉市場的深度研究報告，包括當地市場競業分析、食材取得通路、消費者口味偏好、文化差異與法規要求等資訊，加速了解國際市場現況，亦透過政府資源媒合當地具國際聲譽的供應商，確保品質穩定與成本控制；除市場調研與供應鏈建立外，更協助築間進行「口味在地化」測試與設計，實地蒐集日本顧客反饋、調整菜單策略，順利完成品牌在日本的一號店開設，單店投資額達3500萬元。

築間餐飲集團表示，台灣連鎖加盟促進協會在拓展國際資源、推進媒合上扮演重要推手，透過政府與協會公私協力，不僅取得輔導資源與專家支援，更加速海外市場布局，帶來一加一大於二的整體綜效，面對內需市場競爭日益激烈，築間也明確將海外市場列為下一階段的成長重點，持續評估亞洲其他國家布局機會。

台灣連鎖加盟促進協會也說，持續深化與經濟部商業發展署合作，協助台灣連鎖業者強化經營體質，啟動「連鎖商學院」AI專班，結合「服務業AI人才培育計畫」的政府資源挹注，台灣連鎖加盟促進協會將開辦企業包班，協助連鎖業者導入AI技術，加速數位轉型，提升整體產業競爭力，讓更多台灣品牌掌握國際市場脈動，率領台灣連鎖品牌進軍全球。

日本 連鎖加盟 餐飲

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