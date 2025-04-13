邀請業者釋出850個工作機會 北市就服處舉辦企業徵才

臺北市就業服務處自4月14日至4月18日邀集17家企業，包括餐飲、零售、休閒娛樂、公共自行車租賃、保全、物流及照顧服務等企業辦理現場徵才活動，預計共釋出850個工作機會，勞動局表示，為勞工把關，篩選優質廠商近期皆無重大勞資爭議及無薪假狀況，請求職者安心求職。

徵才活動地點4月14日於景美就服站，4月15日在北投、艋舺就服站就服站，4月16日在景美、內湖就服站，4月17日在艋舺、南港東明就服站舉辦，4月18日在西門就站舉辦，活動時間除4月15日艋舺站13時開始外，皆為下午2至4時，歡迎有求職、轉職、兼職等就業需求的民眾，親自至臺北市各就業服務站參加現場徵才活動。

北市勞動局局長王秋冬表示，因應美國關稅政策衝擊，蔣市長非常關切勞工就業權益，並囑勞動局務必為活絡就業市場做更積極準備。本週徵才廠商以旅宿餐飲產業為主，包括鼎泰豐、老爺榮康(北投老爺酒店)、寒舍餐旅 (台北喜來登大飯店、寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店)、米塔集團、美樂食餐飲、漢記(朱記餡餅粥)、統一多拿滋、統一生活事業(康是美)、統康生活事業、全聯、統一速達、微笑單車(捷安特YouBike) 、中興保全、專心長照、永欣長照、愛關懷長照、安馨長照等共計17家企業。

累積工作歷練，成就美好的未來，餐飲業龍頭鼎泰豐於4/15(二)在艋舺站舉辦，釋出140名工作機會，有餐飲服務專員、收銀、餐廳整理員、料理廚師、洗碗作業員等職缺，其中餐飲服務員的薪資高達50K，相較其他餐飲業界管理幹部來得高，歡迎有自信有歷練的餐飲業菁英，前來轉戰米其林店家，為自己的職涯再加值。此外，米塔集團亦釋出160名工作機會，有儲備店長、儲備主廚、內外場儲備幹部等，福利部份，正職夥伴有久任獎金、介紹獎金累積還可達3萬元以上、在臺北/新竹/嘉義/屏東還有夥伴宿舍。

全聯、康是美、統康生活事業也參與此次徵才，釋出儲備店長、營運服務專員及收銀服務專員等職缺，其中儲備店長職薪資介於35K至42K元之間，另有兼職彈性工時亦適合兼顧家庭與學業的求職者。

在高齡社會需求驅動下，長照產業漸成為徵才主力。專心居家長照、愛關懷長照、永欣居家長照以及安馨居家式服務類長照等業者合計釋出68名「居家服務員」及「居家督導」等工作機會，其中「居家服務員」職時薪240元起跳，高薪可達440元，若轉任月薪職，更上看月薪38,000元。除了薪資具吸引力，部分職缺亦開放無經驗者報名，提供在職訓練，協助快速就業。