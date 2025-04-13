30年海砂屋難搞 桃市府力推13天獲公辦都更盼2028重建

桃園市政府住都中心表示，市府推動防災、公辦不同型態的都更，首件在桃園區的正光花園新城海砂屋社區在短短兩周內，已逾76%住戶同意參與公辦都更。

住都中心表示，正光花園新城1996年被判定為海砂屋，結構長期劣化，居住安全堪憂，住戶雖自主成立更新會，但遲遲沒有進展。住都中心與住宅處、建管處今年3月29日開說明會，詳細說明改建方式、權利變換、新建物規畫及住戶權益保障等，住戶熱烈迴響，不到兩周已取得76分同意書。

住都中心兼任執行長邱英哲（住宅處處長）表示，為加速整合，住都中心將直接在社區設立駐點工作站，協助居民了解更多公辦都更的資訊，凝聚更多的共識，同意比率越高招商越順利。

都更首案短時間取得76%同意書，住都中心將請市府同意由中心擔任「實施者」，辦理招商作業，徵求出資者承辦開發案。邱英哲表示，正光花園新城案原本規畫9月啟動招商，現已收集超過76%同意書，這個月就可啟動招商作業，盼7月底完成，2028年拆除重建。

邱英哲說明，住都中心雖於4月1日揭牌、推動公辦都更，但已經先召開過正光花園新城、金山光峰社區等海砂屋社區說明會，接下來將推動中壢車站前的「財神大樓」公辦都更。

財神大樓屬老舊複合型住商大樓，邱英哲不諱言有公安及消防安全隱憂，自主成立的更新會也未能有效推動都更。住都中心訂5月中旬辦理說明會，詳細說明防災都更、公辦都更的效益，希望能先取得50%的公辦都更意願書，讓財神大樓邁出都更重建的第一步。協助民眾了解都更流程、凝聚社區共識，