3度赴美設廠又撤出 台萬工業白政忠：對自行車產業衝擊有限

美方實施對等關稅政策，各界關心對台產業的衝擊。自行車暨健康科技工業研究發展中心董事長、台萬工業負責人白政忠指出，台灣自行車產業的主要出口市場以歐洲為主，多數廠商在歐洲設有組裝據點，具備分散市場與提升應變能力的優勢。美方關稅調整雖帶來挑戰，但對整體產業的實質衝擊相對有限，影響仍在可控範圍內。

他說，台萬相身就曾3度赴美設廠，又3度撤出市場，體驗過從生產成本壓力、當地消費者權益保護法規，到營運管理與人力招募挑戰，無一不大幅拉高設廠門檻的經歷。而台灣自行車產業早已長期承受全球供應鏈重組與區域經貿變動所帶來的壓力。近年來部分業者陸續將產能移轉至越南、馬來西亞等地，此次政策變動，更突顯企業必須及早因應風險。

白政忠說，除了企業應妥善規畫產能配置、出口市場與通路建構，以提升營運彈性與市場應變能力。建議政府現階段可強化稅務減免、拓銷參展補助等支持措施，並向中央反映業界對電價、租稅優惠與貸款寬限期延長等實質政策工具的需求，協助產業穩定發展並提升信心。

旭東機械莊總經理說，公司在自行車產業站穩腳步，專研智慧自動化精密機械設備，已多角化切入半導體、航太與生技領域，因應美國暫緩對等關稅90天，正密集趕工出貨中，未來營運狀況是否受影響，仍待觀察。

台中市經濟發展局長張峯源昨天走訪大甲、大安、外埔地區廠商並和大甲高工校長楊仁聖、甲安埔廠商協進會常務理事白翼誌等人碰面，聽取產業心聲。