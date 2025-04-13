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航空業鋼琴王子 華航總座陳漢銘攜家人演奏公益傳愛
中華航空（2610）新任總經理陳漢銘到任1個多月， 雖平日工作繁忙，但熱心公益的陳漢銘仍投入各種社會服務，12日帶著夫人、兒子和雙胞胎女兒現身新光吳火獅紀念醫院，擔任音樂志工，為病患、陪診家人及醫護帶來溫暖。
陳漢銘自小就學習音樂，常在他個人臉書用音樂跟朋友分享心情，12日他在臉書上發表全家人的假日醫院公益表演，他帶著太太、兒子和雙胞胎女兒來到新光吳火獅紀念醫院，擔任音樂志工，選擇大家耳熟能詳的音樂，現場吸引許多人駐足聆聽，悅耳的音樂飄揚在醫院空氣，為病患、陪診家人及醫護帶來溫暖和希望。
在這次活動中，陳漢銘親自彈奏鋼琴，而他的子女則拉小提琴，共同演奏了一系列動人的曲目。陳漢銘平時就非常喜愛彈琴，藉由音樂來舒緩工作壓力。這次的志工活動不僅讓他有機會展現音樂才華，也讓大家感受到音樂的療癒力量。
此外，陳漢銘也利用這次機會和子女一起練習及討論曲目，增進彼此的感情。音樂成為了他們家庭交流的重要橋樑，讓他們在忙碌的生活中找到共同的興趣和話題。陳總經理表示，能夠和子女一起參與公益活動，不僅是對社會的回饋，也是家庭凝聚力的提升。
這次的音樂志工活動不僅展現了陳漢銘的公益心，也讓病患、陪診家人及醫護感受到來自社會的關愛。陳總經理希望未來能有更多機會參與類似的活動，繼續為社會貢獻自己的力量。華航也將持續支持員工參與公益活動，為社會帶來更多正能量。
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