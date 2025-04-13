聽新聞
0:00 / 0:00

航空業鋼琴王子 華航總座陳漢銘攜家人演奏公益傳愛

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
華航總經理陳漢銘攜家人現身醫院擔任音樂志工。（圖／陳漢銘臉書）
華航總經理陳漢銘攜家人現身醫院擔任音樂志工。（圖／陳漢銘臉書）

中華航空（2610）新任總經理陳漢銘到任1個多月， 雖平日工作繁忙，但熱心公益的陳漢銘仍投入各種社會服務，12日帶著夫人、兒子和雙胞胎女兒現身新光吳火獅紀念醫院，擔任音樂志工，為病患、陪診家人及醫護帶來溫暖。

陳漢銘自小就學習音樂，常在他個人臉書用音樂跟朋友分享心情，12日他在臉書上發表全家人的假日醫院公益表演，他帶著太太、兒子和雙胞胎女兒來到新光吳火獅紀念醫院，擔任音樂志工，選擇大家耳熟能詳的音樂，現場吸引許多人駐足聆聽，悅耳的音樂飄揚在醫院空氣，為病患、陪診家人及醫護帶來溫暖和希望。

在這次活動中，陳漢銘親自彈奏鋼琴，而他的子女則拉小提琴，共同演奏了一系列動人的曲目。陳漢銘平時就非常喜愛彈琴，藉由音樂來舒緩工作壓力。這次的志工活動不僅讓他有機會展現音樂才華，也讓大家感受到音樂的療癒力量。

此外，陳漢銘也利用這次機會和子女一起練習及討論曲目，增進彼此的感情。音樂成為了他們家庭交流的重要橋樑，讓他們在忙碌的生活中找到共同的興趣和話題。陳總經理表示，能夠和子女一起參與公益活動，不僅是對社會的回饋，也是家庭凝聚力的提升。

這次的音樂志工活動不僅展現了陳漢銘的公益心，也讓病患、陪診家人及醫護感受到來自社會的關愛。陳總經理希望未來能有更多機會參與類似的活動，繼續為社會貢獻自己的力量。華航也將持續支持員工參與公益活動，為社會帶來更多正能量。

公益活動 志工

延伸閱讀

台灣虎航新任董事長曝光 黃世惠成首任女董座

台灣虎航總經理暨代理董事長請辭 新任名單明日董事會揭曉

影／華航與空巴簽署A350-1000訂單 2029投入航線

華航搶市與空中巴士正式簽署10架A350-1000廣體客機

相關新聞

航空業鋼琴王子 華航總座陳漢銘攜家人演奏公益傳愛

中華航空（2610）新任總經理陳漢銘到任1個多月， 雖平日工作繁忙，但熱心公益的陳漢銘仍投入各種社會服務，12日帶著夫人...

搶攻裝修市場逾百億商機 京典衛浴：祭客製化、櫃體多元化鎖定新世代

今年邁入第20年的OVO京典衛浴，今（12）日舉行20周年品牌記者會，不僅推出旗艦智能款「Vortex+渦流式全自動馬桶...

室內裝修避免糾紛 品保協會第三方介入協助

室內裝修時有糾紛傳出，有的是消費者遇到裝修蟑螂，有的是裝修業者做完了卻拿不到尾款。因此一群室內裝修業者主動發起成立「中華...

華航總經理陳漢銘周末音樂公益之旅 讓音樂陪伴需要的人

華航總經理陳漢銘熱愛航空業，透過音樂陶冶性，接下華航總經理一職後，要照顧員工數從800多人變成1萬多人，責任更重大音樂成...

房東拒設籍進退兩難 「北漂族」被強遷戶籍還吞900罰款

不少「北漂族」租住在台北市，想設籍北市卻遭房東拒絕，被強制遷戶籍到戶政事務所，卻遭北市裁罰300至900元，近5年共30...

南部房市不妙？甲山林董座「3個字」回應 現場全明白了

央行第七波信用管制重創中南部房市，台積電今年3月宣布赴美投資3.2兆台幣，市況更是一落千丈，未來如何發展各界關注。甲山林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。