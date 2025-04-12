搶攻裝修市場逾百億商機 京典衛浴：祭客製化、櫃體多元化鎖定新世代

今年邁入第20年的OVO京典衛浴，今（12）日舉行20周年品牌記者會，不僅推出旗艦智能款「Vortex+渦流式全自動馬桶」、揭曉揭曉年度新色「紳士灰」，更找來桌球王子江宏傑出任首位品牌大使；OVO京典衛浴董事長杜俊宏表示，站在20周年、展望未來，OVO京典衛浴將持續升級產品與服務、擴展各地展示中心與倉儲據點，透過「全方位的產品、全方位的服務」理念，更輕易地打造美好居家生活。

OVO京典衛浴董事長杜俊宏么女暨董事長特助、事業發展總監杜佳勳指出，OVO京典衛浴短中期五年品牌目標，希望協助台灣民眾「輕鬆實現理想衛浴」，目標成為新世代衛浴首選品牌。

杜佳勳表示，台灣裝修市場近年蓬勃發展，帶動集團近三年營運每年以超過20%的力道持續成長，面對國內裝修市場逾百億元規模商機，接下來國內裝修市場將是OVO京典衛浴重點經營領域。

目前為國內老屋裝修市場市占率前三大的OVO京典衛浴，杜佳勳分析，衛浴櫃體多元化、市場唯一提供客製化服務，是OVO京典衛浴能在市場占有一席之地的關鍵。

杜佳勳強調，尤其老屋裝修中，消費者最常遇到的是，如牆面鄰近柱體、口字型等畸零空間問題，OVO京典衛浴都能客製化服務，並提供現場丈量、量身訂製，為消費者找出最適合的解決方案。

OVO京典衛浴是台灣在地品牌，目前資本額約1億元；杜佳勳表示，自2005年集團創立至今，憑藉美學設計、智能科技、客製化解決方案和售前中後完整服務，集團接下來目標能成為新世代追求美好生活的衛浴首選品牌。

杜佳勳指出，以客戶來說，目前小資族、商用包租公約占20%，客製化服務需求客戶約15%～20%，其餘為零售市場；其中對客製化服務有需求的客戶成長快速，這些對居家生活品質相對高要求的消費者，正契合集團客製化服務的強項，將是未來公司耕耘的重點之一。

而對小資族、商用包租公等客戶方面，杜佳勳強調，OVO京典衛浴祭出馬桶、盆櫃、龍頭三合一組9,200元起至2.2萬元有找的特惠方案，滿足不同客戶的需求。

面對近年高漲的原物料成本，杜佳勳表示，OVO京典衛浴為衛浴品牌，生產與台灣、中國廠商合作，其中中國大陸以瓷器、五金、櫃體生產為主，以年為單位反映價格，近年原物料漲多，品牌商壓力不小，但會希望透過以量制價、採自行吸收成本為優先，若成本漲幅過大、無法吸收才會考慮轉嫁，仍希望以客戶、產品品質為優先。

杜佳勳強調，做為台灣衛浴品牌，長期來說，希望將代表台灣的OVO京典衛浴品牌「走出台灣、向海外市場邁進」，但目前長期目標現無時程表，希望先將客戶、產品品質做好為第一優先。

目前OVO京典衛浴在國內共有10個展示中心，其中台北、台中、高雄為旗艦店；杜佳勳強調，接下來也會擴大布建倉儲中心、物流系統，透過快速配送制度，讓客戶「輕鬆實現理想衛浴空間」。

OVO京典衛浴今（12）日舉行20周年品牌記者會，會中推出全新「Vortex+渦流式全自動馬桶」，針對不同的使用情境提供直覺式操作體驗，如坐姿使用完、起身後，即自動沖水，首創搭載的「腳觸科技」，賦予男性站姿使用時，腳輕觸感應區即可掀開座圈與沖水，實現無接觸操作。同時配附自動掀蓋功能，提高居家衛生標準，並進一步提升生活便利性。