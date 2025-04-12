室內裝修避免糾紛 品保協會第三方介入協助

室內裝修時有糾紛傳出，有的是消費者遇到裝修蟑螂，有的是裝修業者做完了卻拿不到尾款。因此一群室內裝修業者主動發起成立「中華民國室內裝修品保協會」以公正第三方角色，協助消費者和裝修業者從簽約、現場勘查到驗屋交屋，都有第三方人員介入，讓雙方都能獲得保障，協會今舉辦成立的揭牌典禮。

協會已與包括台中市直轄市、桃園市、台南市等全台8個縣市層級的室內裝修公會簽約，將聯手推動「室內裝修工程信託履約及工程保險制度」，包括行政院中部聯合服務中心執行長莊競程、立委蔡其昌、何欣純、中興大學校長詹富智和台中市前市長、林佳龍亦派代表出席。

理事長莊燈泰本身從事裝修業多年，他說，協會有80餘會員，並不僅有室內裝修業，而是分別來自建築師、會計師、消防技師和律師等，可以公平地扮演第三方角色。因為切中消費者和業者需求，揭牌前就已接獲託任案，可以立即執行。

他說，品保協會可接受消費者和業者的委託，從案子一開始簽約，就替消費者審視設計圖和簽約內容是否合理。例如合約上的裝修內容若僅寫著「一式」的模糊項目，並未說明實際施工內容，並量化，例如磁磚貼幾坪、每坪多少錢等，品保協會人員此時就會要求註明，才不會產生糾紛。

又例如在第一期的30%工程完工後，品保協會人員可以到現場勘查，了解是否如質、如期完工，若符合合約規定，消費者此時就可以放心的再付第二期款進入第二期施工。但品保人員發現第一期工程有問題，可以直接要求改善，或由協會的鑑定調解委員會，進一步處理。