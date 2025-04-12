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老紙業內容品牌野点 書刊、官網並進拓展新可能

中央社／ 台北12日電

老字號紙業品牌「恆成」2023年成立內容品牌「野点 nodate」，透過各類企劃串聯設計、藝術等領域，在數位時代嘗試拓展用紙族群不同可能，今天分享推出主題式藝術書刊及官方網站

恆成創立至今近50年，以美術用紙起家，負責人鄭宗杰是家中產業第3代經營者，帶領團隊在既有製紙、選紙等工作外，推動子品牌「野点 nodate」，並邀請張玉音擔任品牌總監。張玉音過去任職媒體，曾策畫專題並獲得金鼎獎專題報導獎，今天代表「野点nodate」於品牌日分享官方網站上線。

在官方網站上線同時，「野点 nodate」同步推出主題式藝術書刊Artbook，將以半年為期，邀請不同議題與人物推出主題式內容。張玉音今天感謝眾多協助品牌的幕後團隊外，並預告「別問野点還在做什麼，以後就會知道」。

「野点 nodate」過去便推出以台灣刺青為主題的出版品「刺花」，在首期Artbook中，選擇主題為「廣場Square」，則邀請如刺青師席克李、作家黃麗群、影像研究者張世倫、設計師葉忠宜、藝術家羅智信、藝術家汪正翔、藝評人謝鎮逸、攝影師潘怡帆、視覺創作者陳楷恩等共同參與首次內容。

官方網站則由見本生物創辦人盧翊軒操刀，延續品牌識別概念的遊戲體驗。以盒玩的概念引領讀者，從盒子外觀逐步換場，直至入到盒內，可索取「廣場Square」的主題道具，並閱覽4篇主題文章。

品牌 網站 設計師

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