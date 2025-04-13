聽新聞
0:00 / 0:00

產業追蹤／橡膠鞋底 製程創新更耐操

經濟日報／ 林彥文
以射出成型技術生產TPVs鞋底（左）；以TPVs鞋底製作而成的鞋品（右）。鞋技中心／提供
以射出成型技術生產TPVs鞋底（左）；以TPVs鞋底製作而成的鞋品（右）。鞋技中心／提供

鞋底是鞋子中與地面接觸的關鍵部分，不僅要能提供抓地力，還要能夠耐磨損同時吸收衝擊力。

過去，鞋底多數是使用橡膠製作，因為橡膠非常的耐用、而且止滑的效果很好，且不容易被撕裂，不過，由於橡膠的製作過程需要進行化學反應，才能讓材料變的更加強韌，但這也使其在自然環境中無法分解，因此廢棄的橡膠鞋底通常只能焚燒或掩埋，對環境造成不小的壓力。

現在因為環保與永續需求日益提升的趨勢下，製鞋業者積極尋找橡膠的替代方案，其中「熱塑性硫化彈性體」（Thermoplastic Vulcanizates，簡稱TPVs）成為重要的選擇之一。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

TPVs是一種結合了橡膠與塑膠特性的材料，經過動態硫化技術讓橡膠的彈性與塑膠的易加工性完美融合，具體來說，就是橡膠經過「動態交聯」的處理後，變成小顆粒狀分散在塑膠當中，使TPVs既有橡膠的柔韌性，同時具有塑膠的回收性。

相較於傳統橡膠，TPVs在多方面都展現出其優勢，首先是，TPVs的熱塑性使其易於回收並再利用，有助於減少廢棄物；其次是，TPVs的生產工藝簡化，不僅能夠降低製造成本，還可以根據需求調整材料性能，實現止滑、耐磨及耐用等特性，此外，TPVs在鞋底設計上具備更大的靈活性，可以製作出多樣化、功能性更強的產品，能滿足不同的應用需求。

根據市調機構Research Neste的研究指出，熱塑性彈性體（TPEs，包括 TPVs）的市場規模在2023年時就已超過284億美元，而且預計未來將以每年 9.5%的增長率持續擴大。

這也反映出汽車、建築和製鞋業對於環保材料需求的快速增加，TPVs在製鞋業的應用尤其受到關注，不僅是符合循環經濟的要求，還為鞋類產品的性能和環保性提供更佳的全新解決方案。

在經濟部產業技術司的補助下，鞋技中心透過改良配方和製程，成功開發出以TPVs為基礎的鞋底材料，具備高止滑性、耐磨性及耐候性，例如「止滑耐磨賦型線材」、「循環鞋底材料」與「輕量化聚酯系鞋大底」等創新技術，成功解決硫化橡膠鞋底無法回用之窘境，符合鞋業對於永續環保的期待。

後續，亦持續透過配方設計及製程改善精進提升TPVs之應用性（止滑、耐磨）與耐用性（耐候、耐老化、耐油），讓TPVs繼續成為鞋類製造中的重要材料，推動製鞋產業朝向更加環保永續的方向發展。

（作者是鞋技中心副組長）

經濟部產業技術司

經濟部產業技術司整合法人研究機構、產業界、學術界之研發能量與軟實力，促成國家創新系統成員間的科技創新連結，於智慧科技、綠能科技、製造精進、民生福祉、服務創新等領域，開發具前瞻性、關鍵性及跨領域之產業技術，並將研發成果多元移轉落實產業界應用，促進創新研發成果走向產業化與國際化，以厚實產業技術能量，提升產業創新效益。

廢棄物 環保

延伸閱讀

連鎖飲料店出包！ 民眾喝草莓冰沙險吞「黑色塑膠碎片」 業者認賠、衛生局開罰

影／手搖飲喝到黑色小碎片！業者說賠6杯 高雄衛生局要開罰了

保鮮膜包過的食物不吃！「2材質」含塑化劑 營養師揭三度原則

科學人／空氣中就能分解塑膠！如何靠濕氣與催化劑讓垃圾「升級再造」

相關新聞

產業追蹤／製鞋大進化 兼顧環保機能

隨著永續環保意識提升，消費者對鞋子的需求不再僅是舒適和實用，環保成為新的核心訴求。根據Statista統計，全球鞋類產業...

產業追蹤／發泡材料 實現循環再利用

在我們的日常生活中，從食物包裝到家具等方面，都會有發泡材料的身影。這些材料因為輕盈、吸震又有保溫效果，為生活帶來許多便利...

產業追蹤／橡膠鞋底 製程創新更耐操

鞋底是鞋子中與地面接觸的關鍵部分，不僅要能提供抓地力，還要能夠耐磨損同時吸收衝擊力。

航空業鋼琴王子 華航總座陳漢銘攜家人演奏公益傳愛

中華航空（2610）新任總經理陳漢銘到任1個多月， 雖平日工作繁忙，但熱心公益的陳漢銘仍投入各種社會服務，12日帶著夫人...

搶攻裝修市場逾百億商機 京典衛浴：祭客製化、櫃體多元化鎖定新世代

今年邁入第20年的OVO京典衛浴，今（12）日舉行20周年品牌記者會，不僅推出旗艦智能款「Vortex+渦流式全自動馬桶...

室內裝修避免糾紛 品保協會第三方介入協助

室內裝修時有糾紛傳出，有的是消費者遇到裝修蟑螂，有的是裝修業者做完了卻拿不到尾款。因此一群室內裝修業者主動發起成立「中華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。