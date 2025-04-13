產業追蹤／橡膠鞋底 製程創新更耐操
鞋底是鞋子中與地面接觸的關鍵部分，不僅要能提供抓地力，還要能夠耐磨損同時吸收衝擊力。
過去，鞋底多數是使用橡膠製作，因為橡膠非常的耐用、而且止滑的效果很好，且不容易被撕裂，不過，由於橡膠的製作過程需要進行化學反應，才能讓材料變的更加強韌，但這也使其在自然環境中無法分解，因此廢棄的橡膠鞋底通常只能焚燒或掩埋，對環境造成不小的壓力。
現在因為環保與永續需求日益提升的趨勢下，製鞋業者積極尋找橡膠的替代方案，其中「熱塑性硫化彈性體」（Thermoplastic Vulcanizates，簡稱TPVs）成為重要的選擇之一。
TPVs是一種結合了橡膠與塑膠特性的材料，經過動態硫化技術讓橡膠的彈性與塑膠的易加工性完美融合，具體來說，就是橡膠經過「動態交聯」的處理後，變成小顆粒狀分散在塑膠當中，使TPVs既有橡膠的柔韌性，同時具有塑膠的回收性。
相較於傳統橡膠，TPVs在多方面都展現出其優勢，首先是，TPVs的熱塑性使其易於回收並再利用，有助於減少廢棄物；其次是，TPVs的生產工藝簡化，不僅能夠降低製造成本，還可以根據需求調整材料性能，實現止滑、耐磨及耐用等特性，此外，TPVs在鞋底設計上具備更大的靈活性，可以製作出多樣化、功能性更強的產品，能滿足不同的應用需求。
根據市調機構Research Neste的研究指出，熱塑性彈性體（TPEs，包括 TPVs）的市場規模在2023年時就已超過284億美元，而且預計未來將以每年 9.5%的增長率持續擴大。
這也反映出汽車、建築和製鞋業對於環保材料需求的快速增加，TPVs在製鞋業的應用尤其受到關注，不僅是符合循環經濟的要求，還為鞋類產品的性能和環保性提供更佳的全新解決方案。
在經濟部產業技術司的補助下，鞋技中心透過改良配方和製程，成功開發出以TPVs為基礎的鞋底材料，具備高止滑性、耐磨性及耐候性，例如「止滑耐磨賦型線材」、「循環鞋底材料」與「輕量化聚酯系鞋大底」等創新技術，成功解決硫化橡膠鞋底無法回用之窘境，符合鞋業對於永續環保的期待。
後續，亦持續透過配方設計及製程改善精進提升TPVs之應用性（止滑、耐磨）與耐用性（耐候、耐老化、耐油），讓TPVs繼續成為鞋類製造中的重要材料，推動製鞋產業朝向更加環保永續的方向發展。
（作者是鞋技中心副組長）
經濟部產業技術司
經濟部產業技術司整合法人研究機構、產業界、學術界之研發能量與軟實力，促成國家創新系統成員間的科技創新連結，於智慧科技、綠能科技、製造精進、民生福祉、服務創新等領域，開發具前瞻性、關鍵性及跨領域之產業技術，並將研發成果多元移轉落實產業界應用，促進創新研發成果走向產業化與國際化，以厚實產業技術能量，提升產業創新效益。
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