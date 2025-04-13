產業追蹤／製鞋大進化 兼顧環保機能

隨著永續環保意識提升，消費者對鞋子的需求不再僅是舒適和實用，環保成為新的核心訴求。根據Statista統計，全球鞋類產業預計在2024年到2028年間，每年平均成長3.43%，並在2028年達到超過4,720億美元的驚人銷售規模，各大品牌紛紛推出以回收材料或低碳製造概念的鞋款，滿足市場期待並減少對地球的負擔。

鞋子的進化過程也充滿了技術突破，從早期以橡膠為主的鞋底，到現今的創新技術，包括吸收衝擊、保護雙腳的發泡中底，提供額外支撐與穩定性的結構中底，以及幫助儲存並釋放能量、提升跑步效率的碳纖維板，運動鞋科技持續升級。例如，超級發泡材料的出現，不僅讓鞋子更輕便，還能在跑步時提供優秀的能量回饋，大幅提升運動表現。

圖／經濟日報提供

最早的運動鞋中底使用一種叫EVA的發泡材料，就像軟墊一樣，能吸收地面的衝擊，保護腳部，並迅速成為運動鞋的標準配備。但EVA中底也有缺點，例如彈性不夠好、用久了容易失去效果。為解決這些問題，製鞋工程師們不斷改進，陸續加入像氣墊、吸震膠、柱狀結構或波浪形設計等新元素，讓鞋子的緩衝、支撐和彈跳效果更好。

隨著運動科學的進步，鞋子的材料也進一步升級。近年來「超級發泡材料」問世，這種材料使用特殊技術製成，內部的氣孔更細緻，能有效吸收並釋放能量，讓跑步變得更輕鬆、更省力。而當超級發泡材料與碳纖維板結合後，鞋子的性能再提升一個層次。碳纖維板能提供穩定的支撐，並像彈簧一樣儲存每一步的能量，然後釋放回來，幫助跑者跑得更快、更遠，帶來全新的運動體驗。

然而，鞋子的生產和廢棄問題也帶來環境挑戰。一雙運動鞋的製造過程相當複雜，產生大量的二氧化碳，平均每雙運動鞋碳排放量約為14公斤。此外，每年丟棄大量的廢棄鞋子也造成環境問題，主要原因在於運動鞋組成複雜，難以拆解、分類與回收，只能視為一般垃圾處理。這不僅造成資源浪費，更對環境造成負擔。

為解決這些問題，鞋類品牌積極投入低碳永續的研發，主要採用可回收、可分解的材料，同時簡化鞋子的設計，讓鞋子更容易回收再利用。例如以再生天然原料，打造碳足跡極低的環保鞋款，使得每雙鞋的碳排放量低於3公斤；或是製作全鞋單一材質且100%可回收的運動鞋款。隨著全球環境永續意識的提升，愈來愈多的消費者願意選擇具環保概念的鞋子，這也帶動鞋類產業的新商機。

在經濟部產業技術司的補助下，鞋類暨運動休閒科技研發中心（鞋技中心）積極研發符合未來市場需求的關鍵鞋品技術，為台灣鞋業注入新動能。鞋技中心透過高分子改質技術，在鞋材方面不斷突破，開發出兼具止滑、耐磨、耐黃變等優異性能的高性能創新鞋材，取代傳統鞋材，亦積極拓展運動科學研究，深入研究人體足部結構，開發出符合不同族群需求的鞋款，例如為銀髮族設計的預防運動傷害健走鞋，以及為運動員設計的步態穩定型跑鞋。

然而，面對全球暖化與低碳趨勢，鞋類品牌已將目光朝向永續發展。產業技術司透過鞋技中心研發「熱塑性功能性鞋材」與「超臨界物理發泡技術」等創新技術，成功開發出可回收的鞋底，大幅減少製鞋過程中的碳排放，為製鞋產業的綠色轉型提供嶄新的解決方案。

而在近期研究中，鞋技中心又在運動鞋中導入拉脹結構，這種特殊結構能提供足部更佳的包覆性與舒適度，同時也能降低運動傷害風險，為國內製鞋產業開拓功能性運動鞋新市場。未來，台灣鞋業將繼續朝永續與創新並行的方向邁進，努力滿足全球市場對環保與功能性的雙重期待。（二名作者分別是鞋技中心經理、副理）